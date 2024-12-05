我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於黃金打席傳奇投手「火箭人」Roger Clemens不贊同，他舉例道：「假如大谷翔平在無人出局且滿壘的情況下上場打擊，我將他三振。然後道奇隊利用​​這個規則讓他繼續打擊。那麼，我還要再跟大谷對決一次嗎？」（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟主席Rob Manfred近期提出一項創新的規則建議：「黃金打席（Golden At-Bat）」，允許球隊在每場比賽中，無需遵循打擊順序，可以選擇任何一名打者上場一次。這一構想引起了球迷和媒體的廣泛討論，多數意見對此持懷疑態度。對此傳奇投手「火箭人」Roger Clemens不贊同，他舉例道：「假如大谷翔平在無人出局且滿壘的情況下上場打擊，我將他三振。然後道奇隊利用​​這個規則讓他繼續打擊。那麼，我還要再跟大谷對決一次嗎？」對於「黃金打席」的概念，密爾瓦基釀酒人隊的Christian Yelich受訪時表態支持這個新規則，他認為這樣的規則能增加比賽的娛樂性，對於吸引觀眾來說是一個好點子，他表示：「這聽起來很酷，能讓比賽更加有趣。」至於反對者，則有洛杉磯道奇隊的Freddie Freeman等人，這位新科世界大賽MVP堅持傳統，認為棒球應該保持純粹，他表示：「我從小就喜歡純粹的棒球，我不支持這個規則。」在MLB獲得354場勝利，並獲得7次賽揚的Roger Clemens顯然更嚮往傳統的棒球，他批評「黃金打席」的想法，並舉例說，若自己面對滿壘時的大谷翔平成功三振，根據新規則，大谷仍能留在打席繼續打擊，這讓他無法接受。他批評這個規則「完全不現實」。ESPN體育記者Jeff Passa也表示，他認為這樣的規則改變會破壞棒球的本質。他質疑說：「棒球已經很好了，為什麼還要刻意去改變呢？」這項規則目前處於討論階段，但因其對比賽的戰略與傳統可能帶來重大影響，預計將持續引發激烈爭議。球迷與專家們的態度將成為其能否實現的重要因素。主席Rob Manfred在節目中透露，「在球團的老闆會議中，我曾提出『黃金打者規則』，但此規則還在討論階段，兩隊每場比賽只能使用一次，目前有3種提案，如：第一，像是在滿壘或是得點圈時的關鍵時刻。第二，『黃金打者規則』適用於7局之後或是只能在9局使用。第三，只能在落後與平手時的球隊才能使用。」