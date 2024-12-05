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▲賴清德赴官邸作客，並與總督互相致贈禮物。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

總統賴清德出訪南太友邦過境美國關島，並於當地時間5日的上午赴關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）的官邸作客，成為台灣政要第一人。賴清德在致詞時表示，台灣和關島就像是一家人，同時也是理念相同的夥伴關係，面對極權主義的擴張，所有理念相近的國家和地區，唯有團結合作，才能維護印太地區的民主、和平與繁榮。賴清德上午9時許抵達官邸與古蕾露茶敘，古蕾露並於門口迎接，為表達對賴清德到訪的誠摯歡迎，現場依序演奏美國國歌、關島頌歌以及我國國歌。賴清德致詞時表示，很榮幸走進總督官邸，接受總督還有關島各界熱情的招待、共度早餐，早餐是一天力量的來源，「非常希望我們今天的相聚也能夠像早餐一般，注入我們台灣跟關島更多的力量，讓未來合作能夠更加順利」。賴清德提到，非常感謝古蕾露昨天到機場歡迎訪團，並在今天邀請他在官邸茶敘，充分展現出關島政府對台灣的支持，以及台關長久以來深厚的友誼。賴清德說，如總督所言，台灣和關島的交流會越來越密切，因為就在上週，台灣華航開始逐漸恢復直航關島，美國聯合航空也已經宣布明年四月將開航「台北-關島」航線，還有其他台籍航空也在努力推動直航班機。賴清德續指，目前台灣有多家醫院，提供關島患者到台灣的醫療轉診服務，他跟總督都是醫療背景，未來非常期待關島跟台灣的公共衛生、醫療的服務相關合作，能夠更加密切。賴清德表示，除了醫療合作，台灣跟關島其實也可以在水產養殖、水耕農業、建築工程，甚至是替代能源各方面，台關都有很多很好的合作空間，人才培育尤其重要，未來希望在教育文化各個面向也可以持續跟關島進行合作。賴清德說，藉這個機會，他要特別感謝古蕾露為台灣與關島雙邊關係所作的貢獻，包括協助台灣恢復設置駐關島辦事處，以及推動關島和桃園、台中市締結姐妹城市。賴清德表示，台灣和關島共享民主自由的價值，從近期的研究和考古也證明，關島的查莫洛人民與台灣的原住民族，同屬廣泛的南島語系，讓我們彼此更加親近。「台灣和關島就像是一家人，同時也是理念相同的夥伴關係！」賴清德強調，面對極權主義的擴張，所有理念相近的國家和地區，唯有團結合作，才能維護印太地區的民主、和平與繁榮，台關共同面對極權主義的威脅，應該要更緊密地站在一起，為印太的和平穩定做出更多貢獻。賴清德說，過去在古蕾露與議會的支持之下，台灣和關島並肩同行，為守護共享的價值而努力，期待未來，「我們在各領域繼續加強合作，為雙邊人民創造更多福祉」。