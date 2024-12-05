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美國股市持續呈現多頭格局，四大指數昨（4）日全數走高，其中道瓊、那指、標普500指數再創歷史新高，此外，台積電ADR持續走高，激勵台北股市今（5）日開盤上漲52.96點、來到23308.29點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.17點、來到262.77點。今日開盤量大強勢個股：統新、金山電、三福化、天虹、緯穎；開盤量大弱勢個股：智邦、立積、聯光通、系統電、旺宏。權值股同步走高，權王台積電開盤上漲5元、來到1075元；鴻海開盤上漲1.5元、來到202.5元；聯發科開盤上漲5元、來到1325元。聯準會（Fed）主席鮑爾重申降息須謹慎，美國經濟狀況非常良好。聯準會褐皮書指出，美國整體呈現適度增長，企業對「未來幾個月」需求上升感到更加樂觀。美國股市昨日全數走高，道瓊、那指、標普500指數再創歷史新高，道瓊指數上漲308.51點或0.69%，收45014.04點，那斯達克指數上漲254.21點或1.3%，收19735.12點，標普500指數上漲36.61點或0.61%，收6086.49點，費半指數上漲85.92點，或1.71%，收5121.78點。科技五大天王持續走高，Meta上漲0.021%，蘋果上漲0.15%，Alphabet上漲1.77%，微軟上漲1.44%，亞馬遜上漲2.21%。半導體股多數走高，高通上漲0.47%，應用材料下跌1.09%，德儀下跌0.29%，AMD上漲1.42%，輝達上漲3.48%，美光上漲3.37%。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲0.91%，日月光ADR上漲0.81%，聯電ADR下跌0.15%，中華電信ADR上漲1.05%。聯準會將於12月17日至18日舉行貨幣政策會議，下週將進入靜默期，屆時官員不會再對外發表談話。根據CMEFedWatch工具顯示，交易員認為降息1碼的可能性接近77%，高於一週前的67%。