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▲民進黨團發文附和韓國戒嚴，游盈隆發文分析。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

韓國總統尹錫悅3日晚間宣告戒嚴，但約2小時後就遭國會表決推翻。民進黨立院黨團針對尹錫悅發佈戒嚴令，在社群媒體Threads的一則短文引起軒然大波，雖然火速刪文，但仍遭質疑挺韓國戒嚴，甚至還遭到韓國媒體報導。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨立院黨團犯這種不該犯的錯，應深切自我反省檢討，不能把責任都推給小編。游盈隆4日臉書發文指出，這篇不到150個字的貼文雖然在極短時間內被刪除，但為時已晚。國民黨與民眾黨撿到機關槍，火力全開不在話下，不少綠營支持者搖頭嘆息，甚至連青鳥都難以置信。這次明顯是民進黨立院黨團出包，不是府，不是院，也不是黨中央，但府院黨還是少不了池魚之殃。民進黨立院黨團犯這種不該犯的錯，應深切自我反省檢討，不能把責任都推給小編。游盈隆表示，當賴清德總統上任後首度率團到南太拚外交，後院卻失火，讓國內輿情失焦，難免懊惱。從被刪掉的短文內容看，民進黨立院黨團對尹錫悅面對的執政困境似乎感同身受，南韓遭受北韓威脅，台灣則受中國威脅，而兩國在野黨被明指或影射受敵國操控。在民主國家，將執政困境過度簡化成在野黨與境外勢力的陰謀，來正當化戒嚴或其他非常手段，試圖奮力一擊，反映的是統治當局的愚昧與無奈，不可能贏得廣大社會與人民的同情與支持。游盈隆提到，自今年二月起，民進黨立院黨團陷入無止盡的立法過程挫折與失敗，這是國會三黨不過半並堅持一黨少數執政的必然結果。黨團幹部和成員苦不堪言，又無法提出強有力論述，長此以往，造成投票輸、論述輸、最後民意也輸的三輸局面。面對在野黨凌厲的攻勢，黨團幹部的認知與論述能力顯有極大加強和改善空間。游盈隆也指出，賴清德希望以民主團結台灣，但今天民進黨領導階層從上到下，包括府、院、黨、黨團成員，率皆視在野黨為敵人，為寇讎，那以「民主團結台灣」的說法，豈不是緣木求魚?游盈隆表示，今天的在野黨，主要是國民黨，是民進黨長期以來的競爭對手，雙方領導者和支持者彼此看不順眼，其來有自。特別是，若干國民黨指標性人物有很鮮明的親中、媚共傾向，其言行舉止早不受社會大眾肯定和支持，而這也是國民黨想重返執政的罩門。但討厭歸討厭，一味將在野黨當仇人，絕非團結台灣之道。