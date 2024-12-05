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美國職棒大聯盟球員市場上演「金錢大戰」，這樣是好的嗎？Juan Soto的經紀人波拉斯（Scott Boras）的看法是：「有何不可呢？」他引用前紐約洋基大老闆「The Boss」George Steinbrenner的話表示，「為了競爭，採取任何方法都是正當的」支持給予球員高額合約，直言競爭手段不用拘泥於傳統方式，只要最終能夠為球隊帶來成功就無可厚非。「用George Steinbrenner的話來說，盡你所能去競爭。如果我能打贏，那就很棒。我認為這和體育館內展示的獎盃數量沒有任何關係。球迷也不會記得你是用什麼方式拿到這些冠軍的。」波拉斯受訪時，簡單地表達了自己的看法。他的這番言論是在回應對洛杉磯道奇隊與洋基隊等球隊用超級合約搶明星球員的批評聲音，質疑者認為這些球隊正在「用金錢購買冠軍」。波拉斯的觀點很簡單，他認為，如果球隊能夠利用財力去提升競爭力，並且最終贏得勝利，那麼如何獲勝的過程並不重要。因為對球迷來說，他們關心的不是如何贏得冠軍，而是最終結果——即冠軍本身。目前，Soto已經與包括洋基隊、紐約大都會隊、洛杉磯道奇隊、波士頓紅襪隊和多倫多藍鳥隊在內的5支球隊進行了會談。據報導，這些球隊已經向其開出超過6億美元的報價。作為Soto的經紀人，波拉斯指出，在這樣的談判中，需要整理大量的資訊，Soto正在縮小選擇範圍，並計劃在接下來的一段時間內做出最終決定。