開車加油就爽中1000萬元啦！今年9月、10月的發票號碼在日前開出，這次千萬特別獎「28630525」根據財政部的統計，一共有21人幸運中獎，其中有民眾在台中、屏東到中油加油站加油，結果發票就爽中1000萬元，令人超羨慕！《NOWnews》本文也特別整理這期21張千萬特別獎的中獎縣市、消費地點以及明細，趕快看看財神是不是在歲末年終來你家坐坐了！
最新一期9月、10月的統一發票號碼在上個月25號開出，包括1000萬元特別獎號碼「28630525」；200萬元特獎中獎號碼「90028580」，3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「27435934」、「39666605」及「02550031」。
21位千萬得主誕生！開車騎車加油、外送費5元都中1000萬
根據財政部日前公布的清冊名單中，有兩名幸運的民眾開車、騎車到中油加油站加油，結果發票都中1000萬元特別獎，兩間中獎加油站分別為「台中市烏日區建國路265號（中油加油站花費100元」、「屏東縣車城鄉中山路2號（中油加油站花費300元）」。
除此之外還有民眾利用外送平台foodpanda支付5元的平台費，開立的發票也讓他幸運中1000萬元；另外則是位於台中的101文具天堂，僅購買19元的商品，發票同樣中了1000萬元！
21位千萬發票中獎縣市、消費地點、消費明細一次看
📍蝦皮購物物品284元
台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
📍foodpanda平台費5元
台北市信義區忠孝東路4段555號174樓
📍Steam交易服務費29元
台北市信義區
📍台灣大哥大電信服務費83元
台北市信義區菸廠路88號12樓
📍Mua Cbon飲品50元
台北市大同區承德路1段1號地下3樓
📍萊爾富食品等共100元
台北市萬華區梧州街29號1樓
📍7-11飲品35元
台北市松山區敦化南路1段5號1樓
📍7-11飲品140元
台北市文山區羅斯福路6段20號1樓
📍遠東百貨物品479元
花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓
📍全家超商飲品173元
新北市板橋區雙十路3段54號1樓
📍大魯閣湳雅廣場餐費822元
新竹市北區大雅路88號
📍美廉社飲品54元
新北市鶯歌區鶯桃路172號
📍7-11食品85元
新北市新莊區後港一路114號
📍中華電信通話費1103元
雲林縣斗六市文化路38號
📍中油加油站汽油100元
台中市烏日區建國路265號
📍101文具天堂物品19元
台中市烏日區信義街230號
📍中油加油站汽油300元
屏東縣車城鄉中山路2號
📍7-11食品共60元
台東縣台東市中華路1段169號
📍7-11食品共90元
高雄市楠梓區清豐二路16號1樓
📍肯德基食品202元
高雄市三民區建國三路23號1樓
📍𡘙師傅食品105元
高雄市鳳山區文龍東路
最後提醒民眾，這期的發票領獎期限是在12月6日至明年的3月5日，因此不管是不是中千萬，甚至是500元小獎小確幸，都要記得在期限領取！不要財神爺來敲門還錯過機會，到時候要悔恨都來不及啦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
21位千萬得主誕生！開車騎車加油、外送費5元都中1000萬
根據財政部日前公布的清冊名單中，有兩名幸運的民眾開車、騎車到中油加油站加油，結果發票都中1000萬元特別獎，兩間中獎加油站分別為「台中市烏日區建國路265號（中油加油站花費100元」、「屏東縣車城鄉中山路2號（中油加油站花費300元）」。
除此之外還有民眾利用外送平台foodpanda支付5元的平台費，開立的發票也讓他幸運中1000萬元；另外則是位於台中的101文具天堂，僅購買19元的商品，發票同樣中了1000萬元！
21位千萬發票中獎縣市、消費地點、消費明細一次看
📍蝦皮購物物品284元
台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
📍foodpanda平台費5元
台北市信義區忠孝東路4段555號174樓
📍Steam交易服務費29元
台北市信義區
📍台灣大哥大電信服務費83元
台北市信義區菸廠路88號12樓
📍Mua Cbon飲品50元
台北市大同區承德路1段1號地下3樓
📍萊爾富食品等共100元
台北市萬華區梧州街29號1樓
📍7-11飲品35元
台北市松山區敦化南路1段5號1樓
📍7-11飲品140元
台北市文山區羅斯福路6段20號1樓
📍遠東百貨物品479元
花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓
📍全家超商飲品173元
新北市板橋區雙十路3段54號1樓
📍大魯閣湳雅廣場餐費822元
新竹市北區大雅路88號
📍美廉社飲品54元
新北市鶯歌區鶯桃路172號
📍7-11食品85元
新北市新莊區後港一路114號
📍中華電信通話費1103元
雲林縣斗六市文化路38號
📍中油加油站汽油100元
台中市烏日區建國路265號
📍101文具天堂物品19元
台中市烏日區信義街230號
📍中油加油站汽油300元
屏東縣車城鄉中山路2號
📍7-11食品共60元
台東縣台東市中華路1段169號
📍7-11食品共90元
高雄市楠梓區清豐二路16號1樓
📍肯德基食品202元
高雄市三民區建國三路23號1樓
📍𡘙師傅食品105元
高雄市鳳山區文龍東路
最後提醒民眾，這期的發票領獎期限是在12月6日至明年的3月5日，因此不管是不是中千萬，甚至是500元小獎小確幸，都要記得在期限領取！不要財神爺來敲門還錯過機會，到時候要悔恨都來不及啦！