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▲統一發票9月、10月完整中獎號碼一圖看。（圖/NOWnews社群中心製）

▲有2位民眾到加油站加油，發票幸運中獎1000萬元，獎落台中及屏東。（示意圖非中獎門市／記者陳雅芳攝）

▲9月、10月發票清冊中，有兩位民眾到中油加油，分別花費100元及300元發票中獎1000萬元，獎落台中、屏東，令人稱羨。（示意圖非中獎門市/NOWnews資料照）

開車加油就爽中1000萬元啦！今年9月、10月的發票號碼在日前開出，這次千萬特別獎「28630525」根據財政部的統計，一共有21人幸運中獎，其中有民眾在台中、屏東到中油加油站加油，結果發票就爽中1000萬元，令人超羨慕！最新一期9月、10月的統一發票號碼在上個月25號開出，根據財政部日前公布的清冊名單中，除此之外還有民眾利用外送平台foodpanda支付5元的平台費，開立的發票也讓他幸運中1000萬元；另外則是位於台中的101文具天堂，僅購買19元的商品，發票同樣中了1000萬元！📍蝦皮購物物品284元台北市信義區忠孝東路4段555號17樓📍Steam交易服務費29元台北市信義區📍Mua Cbon飲品50元台北市大同區承德路1段1號地下3樓📍萊爾富食品等共100元台北市萬華區梧州街29號1樓📍7-11飲品35元台北市松山區敦化南路1段5號1樓📍7-11飲品140元台北市文山區羅斯福路6段20號1樓📍遠東百貨物品479元花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓📍全家超商飲品173元新北市板橋區雙十路3段54號1樓📍大魯閣湳雅廣場餐費822元新竹市北區大雅路88號📍美廉社飲品54元新北市鶯歌區鶯桃路172號📍7-11食品85元新北市新莊區後港一路114號📍7-11食品共60元台東縣台東市中華路1段169號📍7-11食品共90元高雄市楠梓區清豐二路16號1樓📍肯德基食品202元高雄市三民區建國三路23號1樓📍𡘙師傅食品105元高雄市鳳山區文龍東路最後提醒民眾，不要財神爺來敲門還錯過機會，到時候要悔恨都來不及啦！