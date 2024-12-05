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▲「5G智慧鐵道運輸交通人本AI科技應用整合」方案，無人機橋梁巡檢。（圖／高市府捷運局提供）

▲高市府副秘書王啟川率領得獎團隊（高雄捷運股份有限公司、緯創資通股份有限公司）赴典禮現場受獎。（圖／高市府捷運局提供）

▲問蜜柑互動牆。（圖／高市府捷運局提供）

高市捷運局捷報頻傳！憑藉「5G智慧鐵道運輸交通人本AI科技應用整合」方案，榮獲「2024雲端物聯網創新獎」優良應用獎，捷運局強調，未來將繼續朝向智慧交通、綠色運輸及永續發展方向邁進，運用物聯網、雲端技術及人工智慧等創新科技，為高雄市公共運輸系統的永續發展做出更多貢獻。捷運局表示，「5G智慧鐵道運輸交通人本AI科技應用整合」方案，以高雄捷運及高雄輕軌為核心試驗場域，透過3D數位孿生技術、機器人與無人機巡檢、未來鐵道行動通訊、高雄環狀輕軌號誌與路口交通違規偵測設備智慧整合等系統，實現了營運效率提升與降低風險，且充分利用高效能的管理工具與AI數據分析，不僅提升了系統的可靠性、可用性與可維修性，大幅強化營運安全，顯示出智慧科技在交通領域的無限潛力。11月29日舉行的「2024雲端物聯網創新獎」頒獎典禮，台灣雲端物聯網產業協會邀請副總統蕭美琴、數位發展部部長黃彥男、經濟部產業發展署署長楊志清等出席頒獎。捷運局由高雄市政府副秘書王啟川率領得獎團隊（高雄捷運股份有限公司、緯創資通股份有限公司）赴典禮現場受獎，並與來自各界的專家、學者共同見證創新成果。捷運局指出，得獎是對其長期致力於智慧交通發展、提升營運效能及保障乘客安全的肯定，對未來將繼續積極推動5G、物聯網與AI等先進科技的應用，並結合綠色運輸理念，持續優化高雄捷運及輕軌系統，為市民提供更高效率、更安全、更舒適的公共交通服務，也將成為高雄市智慧交通發展的重要基礎。這項技術將對未來的城市交通運營模式帶來深遠影響，並為其他城市的智慧交通建設提供寶貴經驗。