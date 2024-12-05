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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，但不久就被國會推翻，6小時後宣布解除戒嚴令並撤回軍隊。不過民進黨立院黨團卻在Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，引發批評，韓國媒體也報導此事。親藍粉專「政客爽」批，中華民國執政黨講這種幹話，丟臉到不行。政客爽說，民進黨「挺戒嚴文」在南韓持續炎上，有大量媒體紛紛報導，當中最著名的是《朝鮮日報》，這是韓國銷售量第一的日報，具有很大影響力，這間報社創辦於1920年，是在當時韓國三一獨立運動時創立的。政客爽說，賴清德在選總統的時候也曾經接受過《朝鮮日報》的專訪，賴清德當時說：「台韓同享有民主自由」結果再度登上朝鮮日報的版面是「台灣執政黨發文支持韓國戒嚴」目前大概就民進黨自己不覺得丟臉吧，畢竟連道歉都懶。政客爽提到，你以為民進黨「挺戒嚴」文只登上韓國網路新聞嗎？不要小看TEAM戒嚴，就在4日晚上，韓國知名的電視台KBS直接放送這段我國執政黨丟臉的粉專文！內容特別提到文章中的兩句，「韓國國會受到親北勢力的操控」，「尹錫悅為守護自由憲政體制，宣布戒嚴」。政客爽說，這兩段民進黨自己主觀認定的內容，就被定調為我國執政黨的認知，讓所有韓國人都知道民進黨挺戒嚴。這個環節是KBS在講每個國家對於他們戒嚴令的看法，像是中國大陸就還沒表態，很多國家也持保留態度，結果只有我們中華民國執政黨講這種幹話，丟臉到不行。最好笑的是，他們還強調執政黨刪文。