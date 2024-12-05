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▲泰拉耶送木雕給賴清德，上面印有中華民國旗幟。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲賴清德送帆布袋給議長。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05）

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，在當地時間5日上午受邀前往關島議會參訪，議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）致詞後頒贈友台議文，而這也是我國第一位進入關島議會的總統。在活動最後，泰拉耶也送給賴清德有中華民國標誌、關島旗幟的當地木雕作為紀念。賴清德上午前往關島議會參訪，現場包括AIT執行理事藍鶯、泰拉耶、副議長巴恩斯（Tina Rose Muña Barnes）及眾多參議員都出席迎接賴清德到來。賴清德抵達時，泰拉耶於議會大廳入口處迎接，隨後雙方一同走進關島議會，接著泰拉耶議長致詞，並頒贈友我決議文。該決議文為歡迎中華民國（台灣）第16任總統賴清德蒞訪關島、與感謝台灣對關島經濟與民眾貢獻之決議，內容提到，台灣對關島的過往經濟貢獻，包括觀光、銀行、保險、營建、不動產、電力等各項領域，駐關島台北經濟文化辦事處扮演台灣關島文化、教育、經貿與投資交流之重要角色。該文提到，COVID-19疫情期間，台灣捐贈個人防護用品等醫療物資，強化關島醫護應變能力，疫情前每年約3千名台灣觀光客造訪關島，疫後關島觀光產業復甦也吸引近期台灣與關島建立直航航線，關島持續歡迎全球領袖蒞訪關島，而賴清德來訪有助強化台灣與關島在文化、教育、經貿、觀光與公共衛生合作，「關島議會謹代表關島人民歡迎中華民國（台灣）第16任總統賴清德蒞訪關島，並感謝台灣對關島經濟與民眾貢獻」。賴清德致詞時表示，非常非常榮幸，受邀參訪關島議會，並接受關島議會通過的友好決議。他說，關島議會已經連續四年，通過決議，支持台灣的國際參與，是協助台灣走向世界的重要力量，他要代表台灣人民，表達最誠摯的感謝。賴清德指出，台灣和關島淵源深厚，共同擁有南島語族的文化，像是一家人一般，共享民主、自由、人權的普世價值，也是志同道合的夥伴，台灣和關島議會以及關島全部的人民，將會在議會一年又一年通過的決議上面，建立起良好的基礎，促進台灣和關島的各項合作，包括教育、交通、產業、經貿、文化等各種合作，一定會越來越好。賴清德提到，在疫情過後，就上周台灣與關島，已經逐漸恢復直航，他要藉這個機會，邀請各位參議員訪問台灣，除了感受台灣人的熱情與好客，也讓台灣和關島，在觀光、農業、以及原住民文化等各領域，持續增進交流，創造人民的福祉。賴清德表示，未來，讓彼此繼續攜手努力，深化台灣和關島的合作關係，成為印太地區捍衛自由民主最關鍵的力量。活動最後，賴清德與泰拉耶也互贈禮品，泰拉耶送出印有中華民國國旗、關島旗幟的當地木雕作為紀念，而賴清德則送出印有「台灣」的帆布袋當紀念。