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▲瓊瑤兒子昨日現身二殯，低頭不發一語。（圖／記者李政龍拍攝）

知名作家、編劇瓊瑤在昨（4）日於淡水家中身亡，享壽86歲。瓊瑤過世消息曝光後，她的臉書隨即出現由祕書淑玲代為發布的告別信，從落款日期來看，祕書很可能3日就收到瓊瑤傳給她的影片和文字檔，等於早知瓊瑤要離開，卻沒有加以阻止。對此，律師劉振珷認為，祕書的行為恐涉及《刑法》遺棄罪。瓊瑤昨日被兒媳發現在淡水的家中身亡，兒媳表示前一晚瓊瑤跟他們吃飯時，就有提過「明天中午來我家找我」，因此4日中午兒媳也應約打開瓊瑤家的家門，怎料就看到瓊瑤的遺體。當時瓊瑤已經沒有生命跡象，因此來不及急救，遺體隨後就被移送至台北市第二殯議館（懷愛館），昨晚相驗結果曝光後，確認無他殺嫌疑，檢方已經將遺體發還家屬。而在瓊瑤死訊曝光當下，她的臉書很快就發表一篇以《當雪花飄落》為開頭的告別信，跟家屬及粉絲道別，瓊瑤說自己只是「翩然離去」，她認為這是自己的心之所願，「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」。該篇文章署名為瓊瑤，落款日期是12月3日，底下還寫道「淑玲代發」；這位淑玲即是瓊瑤的祕書，她在瓊瑤離世前疑早就收到瓊瑤的來信，才協助瓊瑤在死訊曝光後，將這篇文章及瓊瑤早就準備好的影片po在臉書上。此舉看似對瓊瑤忠心耿耿，但根據《壹蘋新聞網》報導，律師劉振珷認為，祕書明知瓊瑤的意圖卻沒加以阻止，和瓊瑤的兒子、兒媳，都恐涉及遺棄罪。遺棄罪法條明文規定，對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處6月以上、5年以下有期徒刑。 因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。而遺棄罪屬公訴罪，如果有人檢舉檢警就須調查，目前不確定相關人等是否會因此被起訴。