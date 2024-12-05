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▲世界棒球12強賽，中華隊首戰6:3擊敗韓國，開路先鋒陳晨威敲出滿貫砲，成為贏球最大功臣。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊游擊手江坤宇擊出關鍵清壘三壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽上奪冠，昨日WBSC官網撰文點出台灣爆冷捧盃的兩大關鍵戰役，直言小組賽首戰6：3擊敗韓國以及超級循環賽8：2大勝美國，為中華隊鋪平前往冠軍戰的道路，得到挑戰日本、並將之擊敗的機會。這一次世界12強賽，中華隊開始的陣容並不被外界所看好，但是球隊在主場凝聚在一起，展現競爭的企圖心，於台北大巨蛋打出一場場的好球，在不被看好的情況下關關難過關關過，最終拿下冠軍。WBSC指出，有兩場比賽對中華隊來說特別重要，其中一場是「韓國 3-6 中華隊 - 預賽」，官方表示在大巨蛋這座新球館裡進行的交手，中華隊在第二局靠著陳晨威與陳傑憲的兩支全壘打，打下6分擊潰韓國先發高永表，「將這場充滿壓力的比賽轉變為全隊與當地球迷的瘋狂慶祝」。直言此役成為小組賽的關鍵分水嶺，讓中華隊獲得超級循環賽第二名資格。至於「中華隊 8-2 美國 - 超級循環賽」的這一場，此前中華隊剛以2：0輸給委內瑞拉，使得這一場比賽變成必勝的局面，攻勢在第7局爆發，台灣打者一輪猛攻拿下5分。「江坤宇關鍵的3分打點三壘安打成為該局、比賽，甚至可能是本屆賽事中對中華隊最重要的一刻。」WBSC表示，不只有打擊，中華隊牛棚在6局後封鎖了美國的攻勢，僅讓對方擊出2支安打，並且沒有讓美國得分，也是這場比賽勝負的關鍵。「命運的最後一個眨眼發生在超級循環賽最後一天，美國擊敗了委內瑞拉，確保了他們晉級與日本的決賽。接下來的故事你已經知道了，中華台北創造了歷史。」文章最後如此寫道。