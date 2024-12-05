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古今中外的政客各有不同，表現各異，但一些「喜劇型」政客有一個共同的特色：就是老以為只要滿口大義凜然，就可以麻痺群眾，殊不知，最後被麻痺的，只有這個政客和他身邊的滿懷鬼心思的一小撮人。幾乎說不上是驚心動魄，而是越來越讓人覺得荒謬絕倫的南韓大統領尹錫悅的「六小時戒嚴」，尹錫悅動不動就是高喊國家安危、憲政秩序、掃蕩親北韓勢力每一句、每一個字，都是如此的充滿「正氣」，似乎南韓的生死存亡就在這一役！然而，看看號稱南韓的最強特種部隊白虎部隊，在畫面當中，竟然連比人還矮的牆都翻不過去，這樣還是最強的特種部隊嗎？當然不是他們的戰力出問題，而是他們根本不屑尹錫悅和他高中同學、國防部長金龍顯鬼扯的大義凜然，應付一下、虛應故事。南韓和台灣一樣，都是在1980年代後的「第三波民主化」中成功轉型為現代化民主化國家的成功案例，當然都知道所謂「戒嚴」是何等的重中之重，而且只要是中壯世代，大家都可以信手捻來，談到當年在戒嚴的不堪回首之傷痛。正因為如此，尹錫悅的大義凜然言詞變成是笑話，他的莫名其妙行徑還被譏諷是「衝冠一怒為紅顏」只是為了他的妻子金建希，還有更扯的是，這次出點子的被傳是他「高中同學」，更是被譏為台韓呼應：台有李文宗，含有金龍顯！其實，台韓呼應的何只是「錯信高中同學」，還是有人大義凜然的自欺欺人，還樂此不疲。這是黃國昌和民眾黨立委竟然也宣示他們要「反霸凌」，場景還是在勞動力發展署的北分署大門之前，他們打著「反霸凌，護勞權」，號召12月7日要舉辦大遊行。此情此景，令人錯愕！這一個月來，霸凌風暴的起點，正是這個北分署衙門，而在整個事件剛剛發生，社會都還沒有關注前，11月6日，四個星期之前，謝宜容就已經登門拜訪過黃國昌的辦公室，雖然從新聞資料上沒有見到黃國昌本人，見過黃國昌的辦公室主任，而相關會議記錄在前一陣子也鬧過風波。退一萬步講，謝宜容拜會黃國昌辦公室一事，是辦公室主任處理，容或當時黃國昌不甚了解，但風波鬧到這麼大，已經快一個月了，黃國昌才猶如大夢初醒般，才想到要反霸凌，這是末梢神經傳導太慢、還是找個機會在博聲量？更扯的是，黃國昌要加入反霸凌的行列，也可。可是他又向新科勞動部長洪申翰，追索前部長何佩珊說過的兩周內重提報告，要求才剛剛上任的洪申翰「今天下班前交出來。」今天下班前交出來？對一個才臨時上陣的新部長，豈不是強人所難？更何況「今天下班前交出來」這句話，不正是許多飽受職場霸凌受害者內心最痛的一句話？口口聲聲要反霸凌，脫口而出就是霸凌者慣用的語言，黃國昌竟然也要「反霸凌」？豈止是黃國昌高喊反霸凌讓人錯愕，還有民眾黨也喊個反霸凌，也讓人感到錯亂！請問：是誰曾經公開指賴香伶的核心幕僚是狗？請問：是誰多次公開拍桌子、當眾怒斥局處首長與高級幕僚？柯文哲的這些行為，請問民眾黨的反霸凌要如何定位？只有柯文哲嗎？雖然目前官司仍在攻防，尚未最後定讞，但看看過去一年多的民眾黨前不分區立委高虹安和她辦公室幕僚的已經出來而備受討論的故事，民眾黨立委大人們，你們又是如何看待呢？還有，揹起書包就走人讓黨政協商會議中斷、動不動就在議場對同僚咆哮，算不算也是職場霸凌？還有就是拿著立委職權當令箭，喊著空洞的義正詞嚴口號就要強行修法，甚至被大法官釋憲打臉都毫無表達反省的行為，是不是也算是職權霸凌？這就是重點，「職權」的肆無忌憚、就是霸凌的本質，一個對自己職權行使無限上綱、毫無反省的人要反霸凌，這不只是笑話，而且是台灣民主路程上的令人無言以對的悲哀。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com