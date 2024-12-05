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▲對於即將和日籍「二刀流」球星大谷翔平並肩作戰，Blake Snell感到非常興奮，他直言和這些出色的打者從對手變隊友，讓自己充滿信心。（圖／美聯社／達志影像）

道奇延遲支付總額達320億恐毀掉棒球？洛杉磯道奇在今年拿下世界大賽冠軍，並沒有停下腳步，而是持續砸重金補強，目標打造邪惡敵國的連霸偉業。儘管道奇陣中已有大谷翔平、山本由伸、Mookie Betts、Tyler Glasnow等強投豪打，不過球團在休賽季仍然持續補強。先是和韓裔萬用工具人Tommy Edman簽下五年總值7400萬美元（約合24億元新台幣）的新約後，再大手筆和賽揚左投Blake Snell簽下5年1.82億美元（約合59億元新台幣）的合約。這也讓美國體育網站《FanSided》報導指出，道奇用這麼方式規避薪資規則，組建豪華陣容，可能將會毀掉棒球世界。不過同樣身處在國聯西區的豪門球隊，教士的主帥Mike Shildt，在一檔名為「Foul Territory」的網路節目中，談及此事，發表了不同的看法。他認為：「此外，Mike Shildt也坦言內心想法：「我沒有花很多時間去思考這件事，我花了更多的時間來思考，我們應該如何對抗，並且擊敗他們。」