道奇延遲支付總額達320億恐毀掉棒球？洛杉磯道奇在今年拿下世界大賽冠軍，並沒有停下腳步，而是持續砸重金補強，目標打造邪惡敵國的連霸偉業。近日簽下金手套工具人Tommy Edman以及賽揚強投Blake Snell後，累積的延遲支付薪資總額來到到10億美元（約合320億元新台幣），引發外界認為有失公平性的討論，不過聖地牙哥教士隊總教練Mike Shildt，對此卻有不同的看法。
美媒批道奇將毀掉棒球 教士主帥不認同
儘管道奇陣中已有大谷翔平、山本由伸、Mookie Betts、Tyler Glasnow等強投豪打，不過球團在休賽季仍然持續補強。先是和韓裔萬用工具人Tommy Edman簽下五年總值7400萬美元（約合24億元新台幣）的新約後，再大手筆和賽揚左投Blake Snell簽下5年1.82億美元（約合59億元新台幣）的合約。
值得注意的是，道奇在2人的合約中，都使用了延遲支付薪資的條款。陣中包含大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman、Will Smith等7人的薪資都有延遲支付的部分，總額已經來到10億美元（約合320億新台幣）。這也讓美國體育網站《FanSided》報導指出，道奇用這麼方式規避薪資規則，組建豪華陣容，可能將會毀掉棒球世界。
不過同樣身處在國聯西區的豪門球隊，教士的主帥Mike Shildt，在一檔名為「Foul Territory」的網路節目中，談及此事，發表了不同的看法。他認為：「這都是按照規則所做的，所以很公平。他們有很多優勢，而他們也清楚，我相信如果是我們，我們一定也會利用這些優勢。」
此外，Mike Shildt也坦言內心想法：「我沒有花很多時間去思考這件事，我花了更多的時間來思考，我們應該如何對抗，並且擊敗他們。」
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儘管道奇陣中已有大谷翔平、山本由伸、Mookie Betts、Tyler Glasnow等強投豪打，不過球團在休賽季仍然持續補強。先是和韓裔萬用工具人Tommy Edman簽下五年總值7400萬美元（約合24億元新台幣）的新約後，再大手筆和賽揚左投Blake Snell簽下5年1.82億美元（約合59億元新台幣）的合約。
值得注意的是，道奇在2人的合約中，都使用了延遲支付薪資的條款。陣中包含大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman、Will Smith等7人的薪資都有延遲支付的部分，總額已經來到10億美元（約合320億新台幣）。這也讓美國體育網站《FanSided》報導指出，道奇用這麼方式規避薪資規則，組建豪華陣容，可能將會毀掉棒球世界。
不過同樣身處在國聯西區的豪門球隊，教士的主帥Mike Shildt，在一檔名為「Foul Territory」的網路節目中，談及此事，發表了不同的看法。他認為：「這都是按照規則所做的，所以很公平。他們有很多優勢，而他們也清楚，我相信如果是我們，我們一定也會利用這些優勢。」
此外，Mike Shildt也坦言內心想法：「我沒有花很多時間去思考這件事，我花了更多的時間來思考，我們應該如何對抗，並且擊敗他們。」