我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會邀請陸生來台交流，首站赴中山女高參訪時，奧運桌球6金選手馬龍受到學生熱烈歡迎，卻被中國社群平台與媒體比喻如「唐僧掉進盤絲洞」，對此除校方表達嚴正抗議外，家長會也發出聲明，向主辦單位馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式的政治操作所利用，將不惜採取法律行動，堅決捍衛學生權益。中山女高家長發出聲明，說明針對近日陸生參訪活動引發的爭議，家長會深感憤慨，並心疼孩子們因媒體報導及網路留言攻擊造成的傷害。聲明指出，本次參訪活動由學校基於學術、體育及文化交流的原則安排，全程確實未開放媒體入校，也未主動安排學生與陸生進行互動，也無公開宣傳的情事。然而，事後卻有學生的影像流出，且被部分中國媒體偏頗使用並進行扭曲報導，嚴重損害學校與師生的形象，事件發展至此，令人無法接受。聲明表示，家長會已與學校充分溝通，並明確表達家長的立場與訴求，首先是向主辦單位馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式的政治操作所利用。其次，對於引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，將不惜採取法律行動，堅決捍衛學生權益；第三，要求學校正式說明事件的來龍去脈及校方的處置方式，並提供學生必要的關懷與心理輔導；第四，未來安排此類交流活動時，須更審慎評估，並制定更嚴謹的管控流程，防止類似情況再度發生。最後家長會表示，在此次爭議中，孩子們無辜成為箭靶，懇請社會大眾停止散播誇大及醜化學生的報導，並停止對學生們的言語攻擊，也期盼中山師生與家長能從事件中吸取經驗，共同以更周全的態度守護校園，呵護每位學生。