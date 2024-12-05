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▲陳致遠今年7月時透露他跟太太在自己投資的永和某茶餐廳上班。（圖／陳致遠臉書）

▲員工低調證實，陳致遠夫妻目前雙雙離開茶餐廳。（圖／林秀琴、陳致遠粉專）

前職棒選手陳致遠和明星老婆林秀琴日前透露他們投資了一間茶餐廳，夫妻二人也一起在裡面工作，希望能靠餐飲業賺錢，但近日就被資深媒體人林俊宏爆料，陳致遠被茶餐廳老闆開除了。林俊宏指出，因為陳致遠涉「假球案」黑歷史讓餐廳遭到抵制，且陳致遠竟然還假打卡，人沒去上班被老闆調監視器發現，才被踢出餐廳。針對「打假卡」一事，陳致遠僅透過經紀人簡短回應「沒有」。資深媒體人林俊宏3日在鏡新聞直播爆料：「我偷偷跟大家講，他（陳致遠）前兩天被開除了，因為那老闆是我朋友。」林俊宏表示因為陳致遠的關係，餐廳遭到抵制，生意大大受影響，老闆本來還想忍氣吞聲，怎料調閱監視器、比對打卡紀錄後發現，陳致遠經常打了卡卻沒去上班，這才被老闆憤怒開除，也讓林俊宏痛批陳致遠：「你連這種的你也要做，沒有你這麼惡質的。」該段內容在網路上曝光後，也迅速引起網友討論，紛紛抨擊陳致遠不只打假球還「打假卡」，留言狠酸：「不是假的我可是不打的喔」、「打球打假的，連上班卡也打假的，這對真正了然（丟臉）」、「反正他做假也不是第一次了」、「笑死，什麼都要打假的」、「再這樣下去名聲壞光光，怎麼翻身」。據《中時新聞網》報導，該間茶餐廳昨日回應，陳致遠夫妻確實已經離開了，不再是餐廳負責人之一。而陳致遠僅透過經紀人回應：「沒有！」想駁斥打假卡的說法，但沒多少人買單，輿論仍不斷發酵。據悉，陳致遠和林秀琴今年7月在餐廳工作時，還透露夫妻二人砸了6位數投資，因此他們也經常在臉書拍片想幫餐廳宣傳，怎料都是反效果，不僅讓餐廳遭抵制，夫妻二人現在也直接被踢出經營行列。