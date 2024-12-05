我是廣告 請繼續往下閱讀

今（5）日根據美國職棒大聯盟官網報導，若紐約洋基隊無法簽回明星外野手Juan Soto，他們的「B計劃」將是收購29歲的密爾瓦基釀酒人重砲游擊手Willy Adames，後者本賽季在釀酒人隊打出32發全壘打和112分打點，本季一度是與大谷翔平競爭國聯打點王的主要對手。根據MLB官網消息，如果Soto最終決定離隊，洋基隊為了保持打線競爭力，將會轉頭瞄準本賽季進步很多的Adames。他今年一度是大谷翔平在國聯打點王獎項的主要競爭者。Soto爭奪戰影響著今年季後大聯盟所有的合約談判，其他聯盟野手的合約都在等待他談完。根據報導，目前洋基隊、大都會隊、紅襪隊、藍鳥隊和道奇隊都向Soto提供了總計超過6億美元的報價，目前領先者為大都會隊、藍鳥隊和紅襪，洋基要續留不容易。除了洋基有意之外，此前有消息稱，大都會已向成為自由球員的釀酒人內野手Adames提供了7年總計超過1.6億美元（約合新台幣51.6億）的合約，但他們希望Adames防三壘，而本人則想守游擊。MLB記者Mike Rodriguez也透露，道奇隊同樣有意願追求這位內野好手，已經向他的團隊發去報價。