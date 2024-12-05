今（5）日持續受到東北季風影響，迎風面北部、東北部地區越晚降雨越明顯，要留意局部較大雨勢，至下週一（9日）前北海岸至東北角及宜蘭地區最容易有地形降雨發生。週六（7日）受到冷空氣南下影響，最冷的時機在週日夜晚到清晨，中部以北以及東北部最冷下探攝氏12度，這波冷空氣將會一路冷到下週。
🟡週日受到冷空氣影響，低溫下探12度
台灣大學大氣科學博士林得恩於「林老師氣象站」預報指出，今（5）日天氣持續受到東北季風影響，迎風面的北部及東北部地區越晚降雨越明顯，並請留意局部較大雨勢的發生。
他提醒，週六（7日）起受北來冷空氣影響，最冷時段會落在週日（8日）的夜晚到清晨，中部以北及東北部平地低溫約14至15度，局部地區也因輻射冷卻約12至14度，中南部日夜溫差大；這波冷空氣影響，會一路冷到下週二。
🟡今入夜北東降雨明顯，週末降雨熱區出爐
氣象粉專「天氣風險」分析師林孝儒提醒，今天至下週一臺灣附近將持續受北方冷高壓帶來的東北季風影響，背風面的中南部天氣持續穩定；迎風面的北部及東半部雲量就比較多，為陰或多雲天氣，預測高溫約20-24度，夜低溫約15-18度，受地形效應影響，北海岸至東北角及宜蘭地區最容易有地形降雨發生。
雖然本波東北季風帶來的短時雨勢不強，但降雨時間可能較連續，山區需特別留意累積雨量。此外，本週末（8日）預測東北季風略有增強，迎風地區降雨範圍可能擴大，氣溫也將再下降1-2度，東北部山區需注意降雨影響。
近期天氣系統變化不大，預測至下週一維持東北季風影響，下週二、三（10日、11日）東北季風減弱後，各地氣溫將回升，迎風地區降雨也將減緩些。而下週四至下個週末（12日至15日）可能有機會伴隨一波冷氣團南下，北部及東部將顯著轉為濕冷天氣，後續值得持續追蹤觀察。
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台灣大學大氣科學博士林得恩於「林老師氣象站」預報指出，今（5）日天氣持續受到東北季風影響，迎風面的北部及東北部地區越晚降雨越明顯，並請留意局部較大雨勢的發生。
他提醒，週六（7日）起受北來冷空氣影響，最冷時段會落在週日（8日）的夜晚到清晨，中部以北及東北部平地低溫約14至15度，局部地區也因輻射冷卻約12至14度，中南部日夜溫差大；這波冷空氣影響，會一路冷到下週二。
🟡今入夜北東降雨明顯，週末降雨熱區出爐
氣象粉專「天氣風險」分析師林孝儒提醒，今天至下週一臺灣附近將持續受北方冷高壓帶來的東北季風影響，背風面的中南部天氣持續穩定；迎風面的北部及東半部雲量就比較多，為陰或多雲天氣，預測高溫約20-24度，夜低溫約15-18度，受地形效應影響，北海岸至東北角及宜蘭地區最容易有地形降雨發生。
雖然本波東北季風帶來的短時雨勢不強，但降雨時間可能較連續，山區需特別留意累積雨量。此外，本週末（8日）預測東北季風略有增強，迎風地區降雨範圍可能擴大，氣溫也將再下降1-2度，東北部山區需注意降雨影響。
近期天氣系統變化不大，預測至下週一維持東北季風影響，下週二、三（10日、11日）東北季風減弱後，各地氣溫將回升，迎風地區降雨也將減緩些。而下週四至下個週末（12日至15日）可能有機會伴隨一波冷氣團南下，北部及東部將顯著轉為濕冷天氣，後續值得持續追蹤觀察。