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▲《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期在今（5）日正式出刊，其中紀錄世界12強賽中華隊奪冠的歷程，受到球迷熱烈搶購。（圖／翻攝自職業棒球雜誌官方粉絲團）

▲《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期在今（5）日正式出刊，本期雜誌為正、反雙封面，隨書附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。（圖／翻攝自職業棒球雜誌官方粉絲團）

「傳家寶級」職業棒球雜誌今出版！世界12強棒球錦標賽，中華隊跌破外界預期，一路過關斬將闖入冠軍戰，並以4：0完封國際賽王者日本隊，寫下台灣棒球歷史新頁。在《職棒雜誌》513期正式出刊前，根據《職棒雜誌》官方粉絲團貼文表示，本期雜誌的封面故事為〈世界12強冠軍 臺灣尚勇〉，收錄了中華隊在12強賽奪冠全紀錄，並用豐富圖輯、文字，帶球迷重新回味TEAM TAIWAN從無人看好到接連打敗韓國、美國、日本逆襲奪冠奇蹟之旅。此外，本期雜誌為正、反雙封面，隨書附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。今（5）日正式出刊後，在球迷和網友間掀起熱烈搶購潮，眾多網友紛紛在官方粉絲團底下留言，寫道：「請問之後超商還會再進貨嗎？」、「拜託再補貨」、「博客來會再次補貨嗎？」、「可以多印嗎？」、「沒買到只能等二刷了」、「買爆！」等。便利商店：7-11、全家網路販售通路：博客來、誠品、金石堂實體書局：誠品、金石堂、金玉堂、何嘉仁、墊腳石、紀伊國屋、法雅客、諾貝爾、三民等連鎖書局以及全台各大傳統書局。本周六日冬盟洲際現場少量販售