「傳家寶級」職業棒球雜誌今出版！世界12強棒球錦標賽，中華隊跌破外界預期，一路過關斬將闖入冠軍戰，並以4：0完封國際賽王者日本隊，寫下台灣棒球歷史新頁。報導中職內容的刊物《職棒雜誌》513期，詳細紀錄下了這一切，並在今（5）日正式出刊，除了豐富的報導內容外，隨刊更附贈冠軍主題海報，堪稱是「傳家寶級」的一期雜誌，引發網友熱烈搶購潮，並紛紛在粉專底下留言跪喊：「拜託再補貨！」
台灣英雄背後故事 中職會長：沒買後悔一生
在《職棒雜誌》513期正式出刊前，中職會長蔡其昌就曾在社群平台上預告，12月號《職棒雜誌》以世界12強賽的中華隊為主題，且會附上冠軍主題海報，他也開玩笑說道：「這期沒買，後悔一生！」
根據《職棒雜誌》官方粉絲團貼文表示，本期雜誌的封面故事為〈世界12強冠軍 臺灣尚勇〉，收錄了中華隊在12強賽奪冠全紀錄，並用豐富圖輯、文字，帶球迷重新回味TEAM TAIWAN從無人看好到接連打敗韓國、美國、日本逆襲奪冠奇蹟之旅。
本期詳細報導內容，包含從預賽至冠軍戰中華隊9場比賽逐場紀錄、圖輯、焦點人物、首度入選中華隊王志煊與張政禹每場小日記，陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪。此外，本期雜誌為正、反雙封面，隨書附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。
今（5）日正式出刊後，在球迷和網友間掀起熱烈搶購潮，眾多網友紛紛在官方粉絲團底下留言，寫道：「請問之後超商還會再進貨嗎？」、「拜託再補貨」、「博客來會再次補貨嗎？」、「可以多印嗎？」、「沒買到只能等二刷了」、「買爆！」等。
以下為本期雜誌的各大購買通路：
便利商店：7-11、全家
網路販售通路：博客來、誠品、金石堂
實體書局：誠品、金石堂、金玉堂、何嘉仁、墊腳石、紀伊國屋、法雅客、諾貝爾、三民等連鎖書局以及全台各大傳統書局。
本周六日冬盟洲際現場少量販售
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在《職棒雜誌》513期正式出刊前，中職會長蔡其昌就曾在社群平台上預告，12月號《職棒雜誌》以世界12強賽的中華隊為主題，且會附上冠軍主題海報，他也開玩笑說道：「這期沒買，後悔一生！」
根據《職棒雜誌》官方粉絲團貼文表示，本期雜誌的封面故事為〈世界12強冠軍 臺灣尚勇〉，收錄了中華隊在12強賽奪冠全紀錄，並用豐富圖輯、文字，帶球迷重新回味TEAM TAIWAN從無人看好到接連打敗韓國、美國、日本逆襲奪冠奇蹟之旅。
本期詳細報導內容，包含從預賽至冠軍戰中華隊9場比賽逐場紀錄、圖輯、焦點人物、首度入選中華隊王志煊與張政禹每場小日記，陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪。此外，本期雜誌為正、反雙封面，隨書附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。
今（5）日正式出刊後，在球迷和網友間掀起熱烈搶購潮，眾多網友紛紛在官方粉絲團底下留言，寫道：「請問之後超商還會再進貨嗎？」、「拜託再補貨」、「博客來會再次補貨嗎？」、「可以多印嗎？」、「沒買到只能等二刷了」、「買爆！」等。
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網路販售通路：博客來、誠品、金石堂
實體書局：誠品、金石堂、金玉堂、何嘉仁、墊腳石、紀伊國屋、法雅客、諾貝爾、三民等連鎖書局以及全台各大傳統書局。
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