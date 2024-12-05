我是廣告 請繼續往下閱讀

第三方支付品牌LINE Pay今（5）日以508元掛牌上市，日前申購吸引超過15萬人登記，凍資約774.19億元創今年紀錄，以11月27日收盤價588.88元計算，原本中籤者可望獲利約8萬，然而，在正式掛牌上市後，卻不見蜜月行情，股價一度重挫超過8%，跌至465元位置，若中籤者選擇在此時賣出股票，等同現賠4萬。LINE Pay今日以510元開出紅盤，最高來到512元價位，隨後股價斷崖式下跌，早盤重挫2至8%，最低下跌至465元。LINE Pay如今在台用戶數突破1270萬，相當於每兩位台灣人，就有一位是LINE Pay用戶；支付據點超過57萬處，完整涵蓋線上線下各大產業支付；用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數衝破800萬張，在台成功奠定高度信賴的品牌地位。LINE Pay收入主要來源為手續費收入，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%；LINE Pay今年前3季累計營收為新台幣45.92億元，年增32.3％，前3季稅後純益4.79億元，每股賺7.99元。董事長丁雄注表示，今年前3季獲利表現已超過2023年全年。