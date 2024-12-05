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▲瓊瑤（左）選擇以自我了斷的方式面對死亡，引發部分輿論批評，圖為她2017年出席傅達仁「安樂善終」詩書畫義展開幕展。（圖／記者陳明安攝）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

大師級言情小說家、知名編劇瓊瑤（本名陳喆）過去多次以行動和文字表態支持個人善終權、安樂死立法化，昨（4）日她被祕書發現陳屍在淡水住處房間沙發上，留有遺書，享壽86歲。瓊瑤選擇以自己的方式面對死亡，形容「我翩然的化為雪花飛去了」，引起部分輿論質疑美化輕生，對此，許書華在臉書表示，希望大眾或媒體不要過度渲染、美化瓊瑤自稱「翩然的去了」如此的描述，「自殺遠不是瀟灑去了這麼簡單，自殺和安樂死是不同的」，她強調，我們積極正視台灣安樂死立法化的推動與進展這點沒有錯，也提醒安樂死雖然在瑞士、比利時、荷蘭、盧森堡等國家合法，但其中的條件規範都非常嚴格。至於目前先行的《病人自主權利法》、《安寧緩和醫療條例》就是尊重與保障病人自主權而生的法案，「在現有法案，我們是有方法為自己生命作主，不當『插管維生的老人』。」許書華說道。許書華表示：「畢竟雖談生死很沈重，但現代醫藥還是有極限，有力有未逮的可能。遇到這些極限，將對於『治癒疾病』的努力，轉成『保有生命尊嚴、生活品質，善終』的努力，也是醫者持續用心致力之所在。面對生命的極限，道謝、道歉、道愛、道別，我們依舊可以是展現力量的鬥士。」「千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」。希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡」，許書華說，以上瓊瑤所言才是她想引述強調的話，「如何面對死亡也無需老了才思考，隨時都能多瞭解這攸關生命自主權的大事。」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎