我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委黃國昌今年4月在臉書發文，指控民進黨前雲林縣長蘇治芬替麥寮光電專區圍事，蘇治芬不滿奮而提告黃國昌加重誹謗。台北地檢署今（5）日認為黃國昌發文內容屬可受公評之事，加重誹謗罪嫌不足，不起訴黃國昌。對此，黃國昌回應表示，今天檢方正式作出不起訴處分，重重打臉蘇治芬與民進黨，濫行提起告訴，也無法遮掩民進黨政府的光電弊案與黑金貪腐。黃國昌臉書發文指出，民進黨2014年提名光電業者許忠富參選麥寮鄉長後，是如何與英系金主蔡宗融合作，偷偷摸摸把麥寮鄉4個區域提報為光電專區，之後再由蔡宗融攫取其中3個區域，包括總統蔡英文2021年出席剪綵的「天機太陽能電廠」。黃國昌批評，面對這些臭不可聞的官商勾結，蔡英文選擇沉默，反而是過去曾和許忠富聯手踐踏麥寮民主的蘇治芬突然急忙跳出來，替許忠富圍事、為蔡英文模糊焦點，動作之大，原因昭然若揭。針對不起訴處分，黃國昌表示，今年4月他公開批判民進黨的黑金光電弊案，沒想到民進黨不僅不知反省，還由蘇治芬在一群民進黨立委的簇擁下到台北地檢署濫行提起告訴，還嗆他「濫用言論自由，用能源政策包裝攻擊，顛倒是非黑白」。黃國昌痛批，今天檢方正式作出不起訴處分，重重打臉蘇治芬與民進黨，這樣的結果並不令人意外。濫行提起告訴，也無法遮掩民進黨政府的光電弊案與黑金貪腐。民進黨中常委蘇治芬如果還有做人基本的廉恥，請出面為自己浪費司法資源的可恥行徑向社會道歉。