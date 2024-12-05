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▲啦啦隊女神李晧禎，去年才正式來台，如今卻提前返韓。（圖／李晧禎IG）

▲▼李晧禎曬出手寫信，親吐自己返韓的原因。（圖／李晧禎IG）

擁有「釜山女神」、「最強外援」美譽的啦啦隊女神李晧禎，去年才正式來台，日前李晧禎的經紀公司2s娛樂卻無預警宣布雙方提前終止合約，目前女神已經返回韓國，令許多球迷十分不捨。3日李晧禎的前經紀人Sharon忍不住發文感慨，直言李晧禎會離開似乎另有隱情，「這樣的結果有太多難以解釋的原因。」再度掀起討論。Sharon日前不捨發文表示，公司考量到女孩適性發展，初衷希望旗下5名女孩安芝儇、朴旻曙、南珉貞、李晧禎、趙娟週都能快樂，然而如今李晧禎卻先行離開，「5根手指頭，5個女孩，在我眼裡都是閃閃發亮，都是最特別以及缺一不可的。」她透露在李晧禎離開之前，她積極為對方接洽更多節目、活動，想記錄女神的足跡，不留下任何遺憾。Sharon坦言，「5根手指頭，5個女孩，在我眼裡都是閃閃發亮，都是最特別以及缺一不可的。」然而李晧禎會離台，其中有太多難以解釋的原因，她只希望大家能停止爭吵，一起祝福李晧禎。貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論，有部分網友祝福公司與李晧禎雙方，但也有網友分析，李晧禎在台灣的資源不如安芝儇、趙娟週，最後才會選擇離開。事實上，李晧禎3日凌晨也曬出兩封中文手寫信，誠意十足，內容提及她在經過審慎思考後，還是決定將事業重心放回韓國，她也承諾粉絲，之後有機會就會到台灣來玩，希望大家別太擔心她，同時感謝粉絲的支持給予她很多勇氣，告白大家喜歡她所有的模樣，「連我的缺點都能變成優點。」一番話令人鼻酸，讓粉絲都哭求女神別走。