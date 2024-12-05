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▲張曼娟說瓊瑤是她的寫作啟蒙，她聽聞瓊瑤死訊一開始也很震驚。（圖／張曼娟臉書）

▲瓊瑤（右）與平鑫濤（左）相守40多年，一起從中年步入老年。（圖／瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤昨（4）日在淡水家中身亡，消息曝光後震驚世人，作家張曼娟昨日在臉書直播也談到瓊瑤的離世，她說自己剛聽到瓊瑤死訊也嚇到了，但後來看到瓊瑤的道別影片就理解，這是瓊瑤的選擇。張曼娟也透露，她發現瓊瑤死訊宣布時間是下午1點22分，為什麼是22分呢？張曼娟說這是瓊瑤已故丈夫平鑫濤最愛的數字，她認為這是瓊瑤留給平鑫濤的「愛情暗語」。張曼娟昨晚在臉書直播談到瓊瑤的離去，她說自己也是瓊瑤的書迷，創作更是受到瓊瑤啟蒙，身為皇冠出版社作者的她，和老闆平鑫濤也相識，她對平鑫濤同樣很仰慕，現在兩人相繼離世，她認為不管其中有什麼愛恨情仇，她相信平鑫濤跟瓊瑤之前的感情都很深，甚至從瓊瑤離世的時間也不難看出這點。張曼娟說瓊瑤死訊宣布時間是下午1點22分，「為什麼是22分呢？為什麼不是其他時間？因為平先生最喜歡的數字就是22，這是他們之間愛的一個暗語，哪怕是到了人生的最後，我覺得瓊瑤還是打了一個暗語給平先生。」張曼娟表示知道這件事的人不多，恰巧她是其中之一：「我就覺得我Get到這個暗語。我相信瓊瑤所相信的愛情是存在的，我也相信她也確實是她所期待愛情的實踐者，這就是她的愛情密碼，22。」而瓊瑤在過世前一個月，也連發兩篇《憶亡夫》的文章，不難看出她對平鑫濤確實用情至深。但兩人之間的愛情其實歷經坎坷，因為他們相識時，瓊瑤離過婚，但平鑫濤卻還有妻子，兩人談了長達8年的婚外情，平鑫濤才終於離婚娶她，因此儘管瓊瑤最後和平鑫濤相守了40多年，這段戀情仍讓平鑫濤元配及其子女無法諒解。