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▲賴清德與古蕾露致詞處。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲官邸外的風景。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲賴清德與總督茶敘餐桌。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲名牌上寫著中華民國總統賴清德。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲官邸大門寫著關島。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲大門附近有古蕾露與第一先生照片，下面則是賴清德所送的蘭花。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

總統賴清德出訪友邦過境美國關島，於當地時間5日上午出席總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）歡迎早茶敘，其建築風格融合當地查莫洛文化及西班牙文化特色，位於山丘之頂，進入官邸後，映入眼簾的落地窗讓人驚呼連連，藍海皆能盡收眼底，能直接能俯瞰鄰近亞加納（Hagåtña）市區及海洋。賴清德上午赴古蕾露的官邸作客，成為台灣政要第一人，而《今日新聞NOWnews》也派隨行記者報導，由於媒體車車頂太高，無法進入入口的拱門之中，因此媒體必須從外面步行至官邸內。▲官邸大門的拱門。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)關島總督官邸名為「Government House」，並以查莫洛語（Chamorro）在門匾題上「關島島民之家」。抵達入口後，整片落地窗映入眼簾、美不勝收，走出戶外後，有一片草皮，直接能俯瞰鄰近Hagåtña市區及海洋，讓人驚呼連連。大門入口處附近則放上古蕾露及第一先生照片，往前走就是賴清德、古蕾露致詞、互贈禮物處，在往前走一點還有現場演奏國歌的人員；窗戶的右側為餐桌，也是古蕾露與賴清德茶敘的位置。總督官邸早在17世紀西班牙殖民時期就存在，現有建物為戰後的1952年籌建，1976年因強颱受損而全面整建，加建第二層樓房，並擴建賓客接待區，建築風格融合當地查莫洛文化及西班牙文化特色，位於山丘上的白色官邸，能俯瞰亞加納（Hagåtña）街區與海洋，長期是關島的重要地標。此外，關島總督官邸曾接待過許多重要賓客，包括美國總統雷根（Ronald Reagan）、尼克森（Richard Nixon）、柯林頓（Bill Clinton），以及英國伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）、首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）、日本首相中曾根康弘等人。