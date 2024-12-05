2美元就能看76人比賽？目前戰績位居東區倒數第2的費城76人，今（5）日在主場迎戰東區前段班的奧蘭多魔術，但陣中多位球星如Joel Embiid、Paul George，還有Kyle Lowry、Andre Drummond等先發主力都因傷缺席。根據NBA售票平台《TickPick》的資料顯示，由於主力球星缺席，讓該場比賽票價暴跌，最便宜的一張票甚至只要2美元。
Embiid本季僅打4場 76人慘居倒數第二
在NBA開季前，76人展現補強決心，交易來Paul George，預計和Joel Embiid、Tyrese Maxey組成「新三巨頭」。讓人意想不到的是，即便陣容星度滿滿，但Joel Embiid和Paul George都受傷勢影響，開季以來頻頻缺席比賽。
目前76人在19場比賽中，僅拿下5勝14敗，位在東區第14，戰績僅優於東區爐主巫師，內線主將Joel Embiid僅出席了其中的4場比賽，而且4場比賽都是敗仗；另一方面，新成員Paul George狀態同樣掙扎，前陣子雖然回歸賽場，今日再度缺席和魔術的比賽。
除了2人外，先發主力Kyle Lowry、Andre Drummond也因為傷勢缺賽，因此導致比賽的票價暴跌。根據《TickPick》網站顯示，今日早上的76人主場比賽，場內最便宜的票價一度來到2美元，甚至連售票官方都透過社群平台轉發證實。
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在NBA開季前，76人展現補強決心，交易來Paul George，預計和Joel Embiid、Tyrese Maxey組成「新三巨頭」。讓人意想不到的是，即便陣容星度滿滿，但Joel Embiid和Paul George都受傷勢影響，開季以來頻頻缺席比賽。
目前76人在19場比賽中，僅拿下5勝14敗，位在東區第14，戰績僅優於東區爐主巫師，內線主將Joel Embiid僅出席了其中的4場比賽，而且4場比賽都是敗仗；另一方面，新成員Paul George狀態同樣掙扎，前陣子雖然回歸賽場，今日再度缺席和魔術的比賽。
除了2人外，先發主力Kyle Lowry、Andre Drummond也因為傷勢缺賽，因此導致比賽的票價暴跌。根據《TickPick》網站顯示，今日早上的76人主場比賽，場內最便宜的票價一度來到2美元，甚至連售票官方都透過社群平台轉發證實。