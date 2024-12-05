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2美元就能看76人比賽？目前戰績位居東區倒數第2的費城76人，今（5）日在主場迎戰東區前段班的奧蘭多魔術，但陣中多位球星如Joel Embiid、Paul George，還有Kyle Lowry、Andre Drummond等先發主力都因傷缺席。在NBA開季前，76人展現補強決心，交易來Paul George，預計和Joel Embiid、Tyrese Maxey組成「新三巨頭」。；另一方面，新成員Paul George狀態同樣掙扎，前陣子雖然回歸賽場，今日再度缺席和魔術的比賽。除了2人外，先發主力Kyle Lowry、Andre Drummond也因為傷勢缺賽，因此導致比賽的票價暴跌。