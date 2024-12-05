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▲跨年韓星今天揭曉，高雄市長陳其邁今天上午公布韓國全能巨星、K-POP傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK將在高雄獻出她個人在台灣的跨年首秀。(圖／ABYSS Company)

▲市長陳其邁希望大家喜歡SANDARA PARK獻唱這份「跨年大禮」，同時今天也再加碼，250秒的亞灣跨年花火，非常的精采可期，跨年來高雄就對了！（圖／高市府提供）

高市府今（5）日公布，韓國全能巨星、K-POP傳奇女團2NE1成員 SANDARA PARK將登上高雄夢時代跨年舞台！這不僅是她個人在台灣的跨年首秀，更是高雄跨年晚會首度邀請韓流頂級藝人演出。市長陳其邁希望大家喜歡SANDARA PARK獻唱這份「跨年大禮」，同時今天也再加碼，250秒的亞灣跨年花火，非常的精采可期，跨年來高雄就對了！同時，跨年晚會將由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首度攜手主持，三位主持人各有所長，將帶領觀眾走入這場精彩絕倫的跨年盛宴。陳其邁也很期待看到三人在舞台上碰撞出熱烈的火花。陳其邁今天上午在市政會議前受訪證實，跨年晚會將有韓國K-POP傳奇女團2NE1成員Sandara Park來高雄，她的IG粉絲追蹤人數高達1千萬，《I Am the Best》YT點閱超過3.9億次，另有徐佳瑩、盧廣仲、滅火器、告五人等演出嘉賓，再加上250秒大港焰火，可說是豪華陣容、精彩可期，請大家要趕快訂飯店、訂車票，跨年來高雄就對了。陳其邁表示，高雄近年吸引世界級巨星來訪，每隔一段時間就有驚喜開箱，成為粉絲瘋狂追星的演唱會聖地，希望大家喜歡SANDARA PARK獻唱這份「跨年大禮」，邀請粉絲近距離感受韓流頂級巨星的舞台魅力。高市府也說，2NE1預計明（2025）年2月唱進台灣，也是睽違8年再訪台，這次高雄讓粉絲「搶先開箱」，邀請成員之一、IG超過千萬粉絲追蹤的SANDARA PARK到跨年呈現精彩的舞台表演，這是她第一次和高雄的朋友們一起迎接新的一年，歡迎全球Black Jack都到高雄！心繫台灣美食的SANDARA PARK，過去曾在IG曬出大啖麻辣鍋的照片，儘管高雄冬季溫暖，她還是超想念美味的火鍋、小籠包及珍珠奶茶，也迫不及待逛逛在地夜市、吃小吃，歡迎大家推薦她高雄必吃美食和必玩景點。首度造訪高雄，SANDARA PARK對於港都知名美景相當期待。高雄夢時代跨年晚會12月31日晚間6時55分於時代大道登場，邀請徐佳瑩、盧廣仲、SANDARA PARK獨家獻唱，告五人、麋先生、滅火器接力開場，還有U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS等，請粉絲別再觀望，跨年首選高雄！