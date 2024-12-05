今年最多人看的YouTube是哪一支呢？YouTube今（5）日公布台灣 「熱門影片」、「熱門音樂影片」及「熱門創作者」三大排行榜。熱門影片由張碧晨和楊坤《在加納共和國離婚》 拿下，觀看次數達到1546萬次，蔡阿嘎和前員工AB合約糾紛，以及原眾量級成員家寧新頻道的首支影片引發熱議，也成為年度Top 10影片。「熱門音樂影片」排行榜由時隔多年宣布回歸的台灣男子團體 Energy 以新專輯主打歌《星期五晚上》拔得頭籌。「熱門創作者」榜單由今年突破百萬訂閱的生活探索頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」榮登榜首，胡瓜電視轉戰YouTube不到一年就進入熱門創作者名單。
🟡年度熱門影片排行榜
今年「熱門影片」排行榜冠軍是張碧晨和楊坤《在加納共和國離婚》 ，觀看次數達到1546萬次。同時也發現許多台灣民眾喜歡透過 YouTube不關心社會時事、參與熱門話題，像是年初戰況激烈的總統副總統及立法委員選舉，相關的造勢活動與電視台開票直播佔據排行榜達四個席次。
代表台灣遠征巴黎奧運的羽球男雙組合王齊麟、李洋再次摘金，熱血沸騰的金牌戰吸引大家在比賽分數直播聊天室中熱烈討論，見證「麟洋配」刷新奧運紀錄、為台灣爭光的振奮時刻。從今年上榜的熱門影片中，也見到許多創作者持續在平台上分享生活，包含 Ru儒哥透過鏡頭記錄凱米颱風第一手災情、蔡阿嘎對外說明前員工引發的爭議事件，都引發高度關注；原眾量級成員家寧成立新頻道的首支影片《有話要說！噓！》也因為獨特的創作風格，迅速在跨社群平台間引爆話題。
今年「熱門音樂影片」排行榜由時隔多年宣布回歸的台灣男子團體 Energy 以新專輯主打歌《星期五晚上》拔得頭籌，MV 中極具魅力的舞蹈也在 YouTube 上帶動「16 蹲」挑戰風潮，有來自多個國家或地區、1 萬 3,000 支短影音共同創作響應。台灣新生代歌手邱軍也以首張個人專輯中的兩首作品強襲榜單，其中為人氣台劇《華麗計程車行》獻唱的台語歌曲《運轉人生》不只攻下排行榜亞軍，更獲得第 59 屆金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」入圍肯定。韓流魅力持續延燒全球，多組訪台韓星發行的新作品亦受到台灣粉絲喜愛而紛紛上榜。此外，今年來台舉辦大型演唱會、創下⾼雄世運史上單場⼈次最⾼朝聖紀錄的美國流行歌手 Bruno Mars，與韓國女子團體 BLACKPINK 成員 Rosé 跨國合作推出的單曲《APT.》也風靡大街小巷，作品推出不到一個月便強勢衝進第十名。
2024 年度「熱門創作者」榜單由今年突破百萬訂閱的生活探索頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」榮登榜首，而以異國文化碰撞視角分享日常的「Ku's dream酷的夢-」及遊戲實況主「有感筆電 Daptoper」則連續兩年榜上有名。綜藝大哥胡瓜將傳統電視綜藝節目帶來的歡笑延續到數位平台中，成立不到一年的全新網路綜藝節目「下面一位」快速躋身十大熱門創作者的行列。YouTube展現平台社群的即時性「台灣地震監視」迅速成為大家掌握即時災情、互報平安的交流園地，拿下年度熱門創作者第二名。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年「熱門影片」排行榜冠軍是張碧晨和楊坤《在加納共和國離婚》 ，觀看次數達到1546萬次。同時也發現許多台灣民眾喜歡透過 YouTube不關心社會時事、參與熱門話題，像是年初戰況激烈的總統副總統及立法委員選舉，相關的造勢活動與電視台開票直播佔據排行榜達四個席次。
代表台灣遠征巴黎奧運的羽球男雙組合王齊麟、李洋再次摘金，熱血沸騰的金牌戰吸引大家在比賽分數直播聊天室中熱烈討論，見證「麟洋配」刷新奧運紀錄、為台灣爭光的振奮時刻。從今年上榜的熱門影片中，也見到許多創作者持續在平台上分享生活，包含 Ru儒哥透過鏡頭記錄凱米颱風第一手災情、蔡阿嘎對外說明前員工引發的爭議事件，都引發高度關注；原眾量級成員家寧成立新頻道的首支影片《有話要說！噓！》也因為獨特的創作風格，迅速在跨社群平台間引爆話題。
- 【纯享版】又被张碧晨虐哭了！合作杨坤《在加纳共和国离婚》 一个心如死灰 一个声嘶力竭 将歌曲中的“be感”演绎得淋漓尽致！ #天赐的声音5 EP3 20240510
- #最快開票看TVBS LIVE：TVBS NEWS 2024總統立委大選開票全程直播 Taiwan Election 20240113
- 【纯享】#汪苏泷 #单依纯《#如果爱忘了》若曾经的爱被遗忘 那就好好珍惜眼前人｜声生不息·家年华 Circle Of Sound EP12｜MangoTV
- 選前之夜台北大動員！民眾黨凱道大造勢！1/13「回家投票」！
- 【Ru儒哥】我成為凱米颱風的受災戶了...損失幾百萬有吧。高雄第一手災情!!
- 【完整公開】LIVE 2024總統大選 開票看台視全紀錄
- 【正式說明】開除前員工蘿拉事件始末！
- 李洋 王齊麟 22:10金牌戰｜奧運比分直播 / 賽事聊天室｜8/4 羽球 男雙 金牌戰
- 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉 | 中央選情中心直播（即時開票情形）
- 有話要說！噓！ 【秘月期POPOO】
今年「熱門音樂影片」排行榜由時隔多年宣布回歸的台灣男子團體 Energy 以新專輯主打歌《星期五晚上》拔得頭籌，MV 中極具魅力的舞蹈也在 YouTube 上帶動「16 蹲」挑戰風潮，有來自多個國家或地區、1 萬 3,000 支短影音共同創作響應。台灣新生代歌手邱軍也以首張個人專輯中的兩首作品強襲榜單，其中為人氣台劇《華麗計程車行》獻唱的台語歌曲《運轉人生》不只攻下排行榜亞軍，更獲得第 59 屆金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」入圍肯定。韓流魅力持續延燒全球，多組訪台韓星發行的新作品亦受到台灣粉絲喜愛而紛紛上榜。此外，今年來台舉辦大型演唱會、創下⾼雄世運史上單場⼈次最⾼朝聖紀錄的美國流行歌手 Bruno Mars，與韓國女子團體 BLACKPINK 成員 Rosé 跨國合作推出的單曲《APT.》也風靡大街小巷，作品推出不到一個月便強勢衝進第十名。
- Energy [ 星期五晚上 Friday Night ] Official Music Video 相信音樂BinMusic
- 邱軍Kui - ‘運轉人生 Life Goes On’ Official Music Video - 影集「華麗計程車行」插曲 邱軍Kui
- ILLIT (아일릿) ‘Magnetic’ Official MV HYBE LABELS
- (여자)아이들((G)I-DLE) - '나는 아픈 건 딱 질색이니까(Fate)' LIVE CLIP (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)
- (여자)아이들((G)I-DLE) - 'Super Lady' Official Music Video (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)
- (여자)아이들((G)I-DLE) - 'Wife' Official Music Video (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)
- aespa 에스파 'Supernova' MV SMTOWN
- 邱軍Kui - '愛不愛我 Not Me' Official Music Video - 電視劇「妳是我的姐妹」插曲 邱軍Kui
- ROSÉ & Bruno Mars - APT. (Official Music Video) ROSÉ
- BABYMONSTER - ‘SHEESH’ M/V BABYMONSTER
2024 年度「熱門創作者」榜單由今年突破百萬訂閱的生活探索頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」榮登榜首，而以異國文化碰撞視角分享日常的「Ku's dream酷的夢-」及遊戲實況主「有感筆電 Daptoper」則連續兩年榜上有名。綜藝大哥胡瓜將傳統電視綜藝節目帶來的歡笑延續到數位平台中，成立不到一年的全新網路綜藝節目「下面一位」快速躋身十大熱門創作者的行列。YouTube展現平台社群的即時性「台灣地震監視」迅速成為大家掌握即時災情、互報平安的交流園地，拿下年度熱門創作者第二名。
- The DoDo Men - 嘟嘟人
- 台灣地震監視
- 異色檔案
- Ku's dream酷的夢-
- 有特色的帥哥
- 霸軒與小美 Baxuan & Mei
- 下面一位
- 蹦闆
- 游庭皓的財經皓角
- 有感筆電 Daptoper