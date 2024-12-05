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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，但不久就被國會推翻，6小時後宣布解除戒嚴令並撤回軍隊。民進黨立院黨團卻在Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，事後又刪文，呼籲外界不要杯弓蛇影。前立委郭正亮說，民進黨立院黨團主任必須下台負責。郭正亮在節目《下班瀚你聊》說，韓國要出動部隊，不可能沒通知美軍，推測可能是美國反對藉戒嚴，認為會陷入混亂，因此尹錫悅都還沒開口，部隊就撤退，這次尹錫悅搞到天怒人怨，執政黨都不挺，尹錫悅要繼續當總統的可能性不高，接下來韓國可能要改選總統，大概要3到6個月以上。再談到民進黨的貼文，郭正亮說，戒嚴就代表對民主沒有信念，前總統陳水扁執政時期也是朝小野大，但陳水扁也沒有想過要戒嚴，這是民主信念的問題，民進黨卻發表這麼敏感的文章，內容在暗示戒嚴，這就是法西斯，究竟是誰發的文？有經過審核嗎？民進黨團幹事長吳思瑤可能不知道，但如果黨團主任都不知道，就太離譜，黨團主任應該要下台負責。