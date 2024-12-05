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英特爾日前無預警宣布震撼彈，執行長季辛格（Pat Gelsinger）自12/1起退休，消息一出，引發各界熱議，英特爾未來將何去何從，也成了關注焦點。對此，資深半導體分析師陸行之認為，應該由台積電美國團隊接手營運，如此一來，美國基金仍可掌握英特爾70%的晶圓代工，同時兼顧面子、裡子。英特爾在週一（12/2）宣布季辛格退休，由財務長辛斯納（David Zinsner）與高階主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長，董事會成員耶里（Frank Yeary）擔任臨時執行主席。陸行之隔日發表觀點認為，重點不是看季辛格離開，而是董事會要誰來接手。他說，有外媒指出，季辛格是因為業績不佳被董事會趕走，而非自願離任。但其實在季辛格上任時，自己就已經不看好他。至於接手英特爾的人，大概會找外部產業老手來整頓，但最不想看到川普為救英特爾，大幅加碼非美半導體製造關稅到50%以上，或是輝達、馬思克、Open AI執行長Sam Altman出來攪局。隨著英特爾話題發酵，陸行之昨（4）日再度發文表示，美國已主導50%全球半導體邏輯晶片產品市場數年，擁有全球最頂尖的半導體設計人才，但因美國商務部想要重建美國半導體製造生態系，使得英特爾步入大幅虧損、季辛格被趕下台的命運。英特爾的未來，若由超微董事長暨總裁蘇姿丰接手，只能整頓英特爾的設計團隊，晶圓製造方面仍面臨缺人才、技術、經驗、領導和商業機密問題。陸行之表示，川普上任後，美國商務部不應該要求英特爾若分割晶圓製造業務仍要持有51%股權，而是由美國政府及樹個私募基金或科技基金，以大幅低於淨值1000億美元，100%接手英特爾晶圓代工事業，再發30%以上的免費技術股給台積電，由台積電美國團隊接手營運。美國基金仍能掌控70%英特爾晶圓代工特權，兼顧裡子、面子，以後還可以上市籌資，吸收大量半導體製造人才及技術。陸行之指出，英特爾從未打算100%打包給台積電代工，但台積電可以透過技術股獲得英特爾30%股利，未來若川普提高半導體進口關稅，就能有足夠產能應對當地客戶需求。