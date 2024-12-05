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美國總統當選人川普（Donald Trump）提名美國證券交易委員會（SEC）前任委員阿金斯（Paul Atkins）為SEC主席，比特幣價格聞訊高飛，突破10萬美元大關。根據《路透社》報導，今年以來，比特幣的價值已經翻了1倍多，在川普勝選後，1個月內就上漲了約45%，許多支持加密貨幣者也當選為美國國會議員。由於預期川普新政府，將為加密貨幣創造一個友好的監管環境，比特幣首次突破10萬美元。而阿金斯本人也提倡加密貨幣、減少監管等措施。加密貨幣公司Galaxy Digital創辦人兼執行長諾瓦葛茲（Mike Novogratz）表示：「我們正在見證典範轉移...經過4年的政治煉獄，比特幣和整個數位資產生態系統正在融入金融主流市場。」報導也引述多位金融專家看法，認為比特幣突破10萬美元這件事，不僅僅是一個里程碑，也證明了金融、技術和地緣政治潮流的轉變：「不久前這個數字還被視為幻想，現在已經成為現實」，似乎也凸顯了人們越來越能接受加密貨幣作為合法資產。