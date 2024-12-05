我是廣告 請繼續往下閱讀

▲七龍珠超 BWFC 造型天下一武道會3 SUPER MASTER STARS PIECE THE 孫悟空-DAIMATSURI SPECIAL ver.-（抽選販售）。（圖／萬代南夢宮提供）

台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部主辦的「BANPRESTO X一番賞EXPO 2024」12月12日至12月15日現身高雄駁二藝術特區，六大亮點請看過來：就從11月29日起開放線上抽選的「七龍珠」及「航海王」三款BANPRESTO活動限定品看起，再到《2.5次元的誘惑》、《出包王女DARKNESS》、《三麗鷗明星》和《蠟筆小新》等即將上市BANPRESTO新品展出，接著「日本空運來台首次亮相」的三款《航海王》造型王頂上決戰商品大飽眼福後，當然不能錯過「推活」區展示的《葬送的芙莉蓮》與《Fate/Grand Order》小不點玩偶（ちびぐるみ）。現場更有販售BANPRESTO《排球少年!!》、《火影忍者》等多款「搶先販售商品」。「一番賞」展出即將發售的《七龍珠》、《獵人》及《鋼之鍊金術師》等多種作品，並搶先販售《膽大黨》、《哥吉拉》、《薩爾達傳說》、《鬼滅之刃》、《夏目友人帳》及與日本同步發售的《航海王》一番賞讓你試手氣！現場好康送不完！加入BANPRESTO Taiwan LINE官方好友並完成指定步驟或單筆消費滿1,200元，就可把多樣好禮帶回家。「BANPRESTO X一番賞EXPO 2024 高雄」年度動漫公仔模型展集結超人氣角色與人氣一番賞商品展示，更帶來多重好康回饋廣大粉絲，更多詳細資訊請鎖定Banpresto Fan Club Taiwan和一番賞台灣 Ichibankuji Taiwan粉絲專頁。