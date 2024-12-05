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▲道明寺與杉菜一言不合就當街吵架，只要對話超過3句一定會吵起來開始「怒吼式溝通」。（圖／Threads）

▲劇中最慘莫過於路人配角，詢問道明寺要不要傘就被罵醜八怪，眼見小情侶吵架被暴怒的道明寺吼進廁所拉琴。（圖／Threads）

▲不少影迷笑翻喊當年看起來浪漫又心動的場景，如今回顧起來其實「超瞎」。（圖／Threads）

由大S、言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪主演的90年代台劇《流星花園》曾風靡亞洲一時、紅遍兩岸三地，是不少少女們的「愛情啟蒙教科書」。不過近來這部劇的片段卻再次引起討論，不同於當年一面倒的好評，現在看來以往看起來相當浪漫的環節其實都「超瘋癲」又毀三觀，主角杉菜、道名寺相當暴躁、時常對不動就吵架不說，無辜路人也常慘遭小倆口吵架波及，超瞎片段近來在網路上瘋傳，笑翻影迷觀眾。《流星花園》雖為日本漫畫，但最早卻是由台灣翻拍，故事講述家境貧寒的少女杉菜（大S飾演），被愛錢父母強迫就讀貴族學校，卻因故結識了稱霸校園的4位頂級帥哥，並與領頭人物，個性跋扈、暴躁的富家子弟道明寺（言承旭飾演）墜入情網。乍看之下是非常普通的「霸道總裁愛上我」的戲碼，但近日卻有影迷在論壇中分享劇中片段，表示當年看起來浪漫又心動的場景，如今回顧起來其實「超瞎」，比如道明寺與杉菜只要對話超過3句一定會吵起來「怒吼式溝通」，還有F4帶頭欺壓、排擠弱勢，對杉菜潑水、丟她的便當、造謠她墮過胎，現在看來完全就是霸凌行為，其中最慘的莫過於劇中路人，三不五時「掃到颱風尾」，承受來自小情侶們的精神攻擊跟言語辱罵。昔日片段被挖出後在網路上風傳，不少影迷笑翻喊：「我終於知道那些學台灣腔的中國人是從哪學的」、「超瞎我笑瘋，以前看怎麼不覺得好笑，只覺得浪漫死了？？」、「兩個神經病談戀愛，從頭吵到尾484有躁鬱症」、「看到路人被吼去廁所拉琴我真的笑到快死」、「不是流星花園是流氓花園」、「突然覺得以前的劇好荒謬」、「隨機攻擊一位幸運的路人」，就連女主角大S昔日採訪時都忍不住吐槽「杉菜」這個角色莫名其妙。