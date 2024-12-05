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▲林鳳嬌（右）以李行執導的《小城故事》登上金馬獎影后寶座。（圖／摘自HKMDB）

▲林鳳嬌（左）主演的第一部瓊瑤小說改編電影《碧雲天》，卻是讓另一位要角張艾嘉（右）得了金馬獎。（圖／摘自HKMDB）

▲《浪花》中林鳳嬌（右二）與秦漢（右一）的戲分重要性不如上一代的主角，較居次要位置。（圖／摘自HKMDB）

▲林鳳嬌（右）與秦漢時常在愛情文藝片裡搭檔，是超受歡迎的銀幕情侶組合。（圖／摘自HKMDB）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

86歲在家中自己結束生命的女作家瓊瑤，曾在華人影視圈擁有無比的影響力，靠著作品拍成電影、電視劇捧紅許多俊男美女。不過一般認為在1970年代台灣愛情文藝片領域中叱吒風雲的「2秦2林」—秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞都是被瓊瑤影片送上天王天后的地位，其實是個美麗的誤會，相較於其他3人都演過至少8部的瓊瑤電影，也和瓊瑤自組的「巨星」影業合作過，林鳳嬌演出的瓊瑤片僅3部，也是唯一和瓊瑤沒有直接關係的一位。其實大家對於林鳳嬌與瓊瑤影片之間有那麼大的誤會，也並非毫無道理，因為她在電影事業上的貴人，就是第一個把瓊瑤小說拍成電影的名導李行。李行以《婉君表妹》一片開啟了華人影視界的「瓊瑤熱」，雖然隔了好幾年沒拍瓊瑤電影，1970年代再回頭拍《彩雲飛》又締造賣座狂潮，並讓甄珍穩坐國片第一票房女星的寶座。李行有很長一段時間被認為是瓊瑤電影的最佳掌舵者，而他在甄珍之後，力捧的愛將就是林鳳嬌，所以他最後執導的3部瓊瑤片，林鳳嬌都是主角。林鳳嬌最被懷念的就是外型具備傳統婦女溫良賢慧的特質，使她飾演懷舊時代的影片格外對味，但主演時裝文藝片，尤其是女主角多半有些違反傳統思想的瓊瑤電影，感覺就會稍微少了一點什麼。相較於李行和她合作的名作如讓她登上金馬獎影后寶座的《小城故事》，以及《汪洋中的一條船》、《原鄉人》等，兩人攜手的瓊瑤電影就是比較沒那麼突出的迴響，林鳳嬌不能說是被瓊瑤的影片捧起來，反而是在影壇有廣大知名度後「偶爾」拍了3部瓊瑤小說改編的影片而已。在李行以《吾土吾民》讓林鳳嬌的電影事業獲得大突破、名聲更上層樓後，也首度安排她主演瓊瑤小說改編的《碧雲天》，講的是很爭議的「借腹生子」故事，片中她扮演的女老師因為婚後不孕，公婆竟然異想天開，想要說服借住在家中、和她情同姐妹的女學生張艾嘉，和她的丈夫秦漢同床共枕傳宗接代，引爆兩女一男間的感情風波。雖然片名就是3個主角的名字結合在一起，顯然彼此地位均等，張艾嘉卻以此片拿了金馬獎最佳女配角，等於女主角是林鳳嬌，讓她曾在金馬50對著台下觀眾抱怨李行「偏心」。其實林鳳嬌演了半天，得獎的、搶眼的是張艾嘉，也不一定佔盡優勢。接下來的一部《浪花》，主要是中年男女的婚外情，柯俊雄與李湘才是最重要的主角，扮演下一代的林鳳嬌與秦漢，雖然出場時間不少，卻僅是次要的位置，而且林鳳嬌扮演未婚懷孕的叛逆少女，雖然非常努力，卻明顯不很適合，效果有點打折扣。直到她的最後一部瓊瑤片《風鈴風鈴》，終於沒有其他戲分一樣很重的女星來瓜分焦點，誰知道這部片比瓊瑤自己的「巨星」影業出品電影《奔向彩虹》稍晚幾天上片，彼此票房仍難免對打，《奔向彩虹》的林青霞與秦祥林賣座明顯好過《風鈴風鈴》的林鳳嬌與秦漢，沒有讓林鳳嬌的瓊瑤影片時期有個完美的句點。在昔日的國片影壇，明星之間儘管有事業上的競爭，卻不會在檯面上過於劍拔弩張，但還是會在私下維持「恐怖平衡」。林鳳嬌是李行的當家女主角，林青霞就拍不到李行的電影，反過來，林青霞是瓊瑤「巨星」影業的台柱花旦，林鳳嬌就不會接到「巨星」的邀約，也就沒什麼機會和瓊瑤有直接的接觸。雖然如此，林鳳嬌還是在電影圈享有大牌天后的位置，人氣一樣居高不下，觀眾光是看李行為她打造的一堆有美德婦女的角色，就已經非常著迷、相當滿足。【瓊瑤小檔案】本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎