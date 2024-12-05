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▲陳德容有瓊瑤御用女主角美譽，圖為《梅花烙》「白吟霜」角色造型。（圖／微博）

▲秦嵐演出《還珠格格3》知名度大開。（圖／微博）

▲▼陳德容（上圖）、秦嵐發聲悼念恩人瓊瑤。（圖／陳德容、秦嵐微博）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

華語文學巨擘、大師級言情小說家兼編劇瓊瑤（本名陳喆）向來提倡善終、安樂死，昨（4）日她被祕書發現陳屍在淡水住處房間沙發上，留有遺書，享壽86歲。「首席瓊女郎」陳德容、曾經演出瓊瑤筆下《還珠3》、《又見一簾幽夢》兩個角色的秦嵐都發聲悼念這位文壇永遠的才女。90年代末起，陳德容以楚楚可憐、彷彿會說話的大眼睛深得瓊瑤的心，接連演出對方編寫的連續劇《梅花烙》、《一簾幽夢》，有瓊瑤的御用女主角之勢，尤其出演對方《梅花三弄》系列第一部《梅花烙》女主角「白吟霜」即大紅，讓陳德容視瓊瑤為恩人。陳德容在微博發文，透露自己很震驚也難接受瓊瑤過世的事實，以及恩師離開的方式，「但是我能想到的原因是因爲平伯伯的離去對她的打擊影響太大，他們如同神仙眷侶般的愛情真的很讓人羨慕與感動，因爲平伯伯生前非常疼愛阿姨把她當公主般寵愛著，就如同她小說中情節的那般美好的愛情，這也是我親眼所見到過的，所以最後她選擇追隨平伯伯去了！」此外，陳德容讀完瓊瑤的遺書後說：「我覺得她是想的很清楚才決定用這樣的方式跟大家告別，這也讓我突然想起我當年那部戲梅花烙的皓禎與銀霜，現在平伯伯跟阿姨就是化而為狐飄然遠去永遠的在ㄧ起了！」大陸女神秦嵐演過瓊瑤執筆的《還珠格格3：天上人間》、《又見一簾幽夢》，分別飾演「知畫」、「綠萍」兩個讓她斬露頭角的人物角色，如今忽然聽聞瓊瑤去世，她發文：「瓊瑤阿姨一路走好。很幸運能成為阿姨筆下的知畫和綠萍，是她們讓我成為了更好的我。終其一生極致浪漫的您，是火花也是雪花，您在我心中永遠美麗絢爛。會永遠記得您，懷念您。您的作品永在，您也永在。 」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎