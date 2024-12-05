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面板產業景氣要迎來復甦了嗎？群創董事長洪進揚表示，明年展望審慎樂觀。不過針對市場關注的扇出型面板級封裝（FOPLP）原本預計今年年底量產，洪進揚也直言，學習曲線花的時間更長，期望明年上半年量產。工研院舉辦「2025年臺灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會」，預估2025年經濟景氣將緩步回升，輔以AI終端應用商機擴大，預估整體製造業產值達25.9兆元，年增6.48%，電子零組件產業產值規模將達到2.4兆元，較前一年成長7.5%。而針對面板產業2025年的前景，群創董事長洪進揚表示，，需求會比今年好一點，電視面板價量回穩，PC需求則是小量成長。從供給面來看，關廠、控產等動作之下，預估供需會相對平衡。洪進揚直言，影響景氣的變數很多，以前國家政策定了就是定了，但川普時代政策變化性會更大，企業投資只是依賴政策補貼、關稅稅率差距的話，經營會很辛苦。如何因應關稅挑戰？他指出，企業如果完全把眼睛放在上面，風險性可能會變大。關稅政策常常變化，但式企業設廠不是一時半刻的決定，台商在全球很多地方都有現成的基地，未來運營要考慮的面向更廣。針對市場關注的扇出型面板級封裝（FOPLP），原定今年底量產，不過洪進揚表示，量產進度有些調整，一來是因為學習新技術要多花一些時間，此外，客戶需求也有一些調整。原本要做手機上的電源管理IC，但是手機需求不好，客戶計畫因此調整，群創也會開發其他應用，如車用等等，不過驗證期比較長，量產時間可能延後到明年上半年。而針對今年營運狀況，洪進揚給出樂觀訊息，今年面板業比較辛苦，「明年一定比今年好」，主因隨著供給端已做調整，包括群創自己有關廠、處分廠房等動作，中國企業方面也有觀察到這樣情況，將使得供需應會達更好的平衡狀態。面板市場逐步走出庫存修正低潮，近期報價止跌回穩，群創第二、三季已連二季獲利，雖然無法打平首季虧損，但連兩季獲利還是好消息，前三季稅後淨損25.52億元，每股淨損0.29元。展望第四季，群創認為受到中國補貼政策刺激需求，電視面板價格可望持穩；IT面板需求則預期走緩，預期第四季大尺寸面板出貨量高個位數季減，中小尺寸面板出貨量將有雙位數季增。而針對美國總統當選人川普揚言提高關稅，對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%關稅，並對中國商品加徵10%的額外關稅，可能影響台灣產業布局。對此，洪進揚認為，台灣應該把眼光放遠，企業不應該完全將關稅命題放在最優先考量，如此風險性可能更高，應該找出企業競爭力、能扮演何種供應鏈關鍵角色，成為市場上主流產品後，才能有穩定訂單。