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交通部觀光署今（5）日表示，日前所推出的3波花蓮自由行住宿補助，活動執行成效成長5成，11月下旬旅館住宿率達4成，民宿已超過5成，達到去年同期水準。經評估補助經費執行情形，12/14為活動最後一天，請民眾把握機會到花蓮住宿。觀光署表示，花蓮自由行住宿補助第1波活動自6/1起開跑，9月推動一來再來（2.0）方案，邀請國人每月均前往花蓮旅遊住宿，並於11月再推出3.0及3.0 plus方案，增加第2晚住宿補助，加上花蓮縣政府也積極辦理在地活動，每週活動經費執行額度成長快速，民眾反應熱烈。根據觀光署統計，自11月起3.0及3.0 plus方案啟動後，活動執行成效成長5成，11月下旬旅館住宿率達到4成、民宿超過5成，已達到去年同期水準。觀光署表示，因花東自由行住宿優惠活動方式，為民眾先住宿、先折抵，預算用完即宣布結束，經評估補助經費執行情況，12/14為活動最後一天，當晚入住仍可獲得住宿優惠折抵，請民眾把握機會前往花蓮住宿。觀光署表示，花東自由行方案因民眾熱烈響應提前結束，花蓮縣、台東縣政府也會持續積極辦理相關活動，民眾仍可安排到花東旅遊，享受山林及海岸之美。