我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市持續呈現多頭格局，四大指數昨（4）日全數走高，其中道瓊、那指、標普500指數再創歷史新高，此外，台積電ADR持續走高，激勵台北股市今（5）日開盤上漲52.96點、來到23308.29點，不過隨後遇到逢高調節賣壓，拖累指數一度翻黑、最低來到23225.31點，所幸在台積電有買單積極搶進，拉抬指數再度翻紅，午盤上漲40.45點或0.17%，來到23295.78點。比起大盤的震盪，中小型股卻持穩在盤上，櫃買指數開盤上漲0.17點、來到262.77點，盤中最高來到264.25點，午盤則是上漲1.1點或0.42%，來到263.7點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：富喬、鴻準、神達、加百裕、興能高；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻準、順達、緯穎、世芯-KY。權值股走勢分歧，權王台積電力守紅盤，今日以1070元平盤價開出後走高，雖然盤中一度再回測平盤，但盤中在買盤挹注下走高，最高來到1080元、上漲10元，午盤上漲5元或0.47%，來到1075元。鴻海則是開高走低，以203元開出、上漲2元，隨後跳水翻黑，最低一度來到199.5元，失守200元關卡，午盤則是下跌0.5元或0.25%，來到200.5元，成功站回200元；聯發科則是震盪走高，今日以1325元開出，隨後雖然一度翻黑、跌至1310元，不過後來也有買盤搶進，最高一度來到1330元，午盤則是上漲5元或0.38%，來到1325元。