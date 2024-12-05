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▲周杰倫曬出好幾張自己的彩排照，戴上鴨舌帽的造型神似剛出道時的模樣。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫和昆凌發文大放閃，讓粉絲更加期待演唱會。（圖／周杰倫、昆凌IG）

亞洲天王周杰倫今（5）日將在台北大巨蛋一連4晚舉行「嘉年華世界巡迴演唱會」，為首位登上大巨蛋開唱的歌手，周杰倫這幾日已經抵達彩排，甚至有不少沒搶到票的粉絲已經趕去聽「漏音」，周杰倫更曬出好幾張自己的彩排照，老婆昆凌也陪伴在側，周杰倫的狀態之好，看起來就像是巔峰時期2000年稚嫩的他，連昆凌都忍不住直呼：「Who’s that boy?（這個男孩是誰？）」周杰倫昨日在IG發文寫道，「第一次走進大巨蛋站上這個既熟悉又陌生的舞台，常常經過東區大巨蛋，但現在特別有感，明天見啦！」只見他戴著黑色鴨舌帽，一身黑的他造型宛如剛出道時的模樣，讓粉絲都忍不住驚呼：「夢回2000年！」、「帥到！那個下顎線！」、「發瘋，太帥了吧，正式表演可以也一首歌戴鴨舌帽嗎？」一點都看不出來已經45歲。不僅如此，周杰倫也親自坐在台下觀眾席，感受看看不同角度，昆凌將這幕畫面記錄下來，只見周杰倫坐在偌大的空間裡，周遭是一排排的搖滾區座位，每張椅子上都放有應援手燈，周杰倫上傳這張充滿愛的「老婆視角」，昆凌也轉發這則動態，嘴甜回應：「認真的你，忍不住偷拍一下。」夫妻互動閃瞎大批粉絲的雙眼，更讓演唱會期待值爆表。昆凌還曬出和周杰倫的合照，夫妻倆看起來十分恩愛，她在圖中寫下：「Just enjoy yourself! U da best!（好好享受，你是最棒的。）」不少粉絲紛紛留言直呼，「請問點歌環節會到下水道點嗎？」、「哥後天見 ！我真的好興奮」、「好感動，終於要見你了嗚嗚」、「大巨蛋第一」、「太期待啦！明天見」、「我在下水道了！」、「為什麼我沒有票」、「哥，通風管道見。」