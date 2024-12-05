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▲可樂旅遊表示，因冬季滑雪、寒假及過年的帶動下，韓國商品至2025年第一季已經銷售超過8成。（圖／可樂旅遊提供）

▲Klook也提到，韓國戒嚴令宣布當晚，韓國商品包含交通卡、門票等，客服詢問量有提升15%。（圖／記者葉盛耀攝）

韓國總統尹錫悅前（3日）晚突頒布緊急戒嚴令，不但韓國當地人感到不知所措，也讓已在韓國、預計赴韓的台灣民眾感到緊張。後幸好戒嚴令6小時後宣布正式解除，但仍有部分國人對於前往韓國旅遊可以有疑慮。事件發生一日之後，多數旅行社業者都表示，前往韓國的旅行團目前皆沒有受到影響，可樂旅遊甚至觀察到明年第一季已銷售超過8成。Klook甚至發現韓國戒嚴令宣布當晚，韓國商品客服詢問量提升15%。可樂旅遊表示，目前韓國團體旅遊行程及買氣未受到影響，後續心理因素不安全預期下，是否會間接影響買氣尚待觀察。另外，明年3月更是公司獎勵旅遊團旺季，買氣看好。雄獅旅遊表示，目前，評估此次事件暫無影響。隨著韓國人氣節目播出後、過年團費調降，赴韓旅遊人次陸續成長，根據訂單統計，，目前已銷售約4成。除了團體行之外，到韓國自由行的旅客也不少，主服務自由行旅客、販售門票、住宿、交通券等商品的Klook也提到，並聲明：「旅客權益一直都是我們最重視的事情，我們會以維護旅客安全為優先做出妥當的應對和處理。」Klook也補充提到，對於未來買氣可能要看本週的變化才能進一步判斷。但是目前Klook站上韓國商品持續熱銷，尤其