我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Stephen Curry 受困時，勇士缺少關鍵得分幫手和持球點。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士後衛De'Anthony Melton因左前十字韌帶（ACL）受傷，而需要接受手術，他預計會缺席2024-25賽季剩餘比賽。（圖／美聯社／達志影像）

數據很有用，可以呈現很多面向和問題，透視許多比賽和人眼看不見的元素和細節，但不是用來下結論。1、De’Anthony Melton受傷前勇士9勝2敗，進攻效率第2，防守效率第52、De’Anthony Melton受傷後勇士3勝6敗，進攻效率第28，防守效率第63、勇士目前12勝8敗，5連敗讓勇士從西區第一掉到第六4、De’Anthony Mellton能持球、會輔助控球、會防守、還能打無球，根本就是天生勇士，籃球場上萬金油，能解決勇士後場+攻防很多問題5、De’Anthony Melton位置、功能性全面，是目前勇士板凳無法取代球員數據呈現出來的問題和細節，有方向和原因，De’Anthony Melton確實是很出色角色球員，非常適合勇士，勇士少了他也真的很麻煩。但這跟勇士5連敗和戰力下滑，精神面鬆懈，第四節防守失位，5連敗中有三場在第四節被逆轉並沒有絕對關係。數據呈現出來的是：De’Anthony Melton是非常出色角色球員，多功能而且全面，能打無球、會投籃，還能防守+控球，但這不能做為勇士5連敗和戰力出問題的結論。我去查了一下，De’Anthony Melton今年球季打了6場，勇士4勝2敗，每場出賽20.2分鐘，場均10.3分3.3籃板2.8助攻，1.7失誤，投籃命中率4成，三分命中率3成7。1、De’Anthony Melton非常稱職，防守出色，三分OK，也能兼打控球，無球能力非常好。2、他只打了6場，勇士前11場比賽他有5場沒打，9勝2敗並不能代表什。3、勇士過去5連敗，打馬刺領先17分第四節被逆轉，第四節被馬刺打出33:13反撲輸球。4、打籃網領先18分第四節被逆轉，籃網第四節打出41：28被逆轉。5、打金塊第四節最多領先11分被逆轉。金塊投籃命中率5成06，三分命中率4成58，都在水準以上，金塊最終119：115成功翻盤。勇士第四節不是精神鬆懈+輕敵大意，就是防守+對位+持續力出狀況，另外就是Stephen Curry受困時，勇士缺少關鍵得分幫手和持球點。De’Anthony Melton能解決勇士面臨防守和對位問題？我完全不這麼看。勇士輪換陣容很深，後場能用的人才+選擇+功能性都很多，Gary Payton二世能防守，Brandin Podziemski能控能防，Moses Moody身高規格、進攻和防守、外線都不會比De’Anthony Melton差，經驗再嫩，但差距非常有限，而且投籃更好。防守治百病，這是我的結論，玩命打好防守就對了，其他問題和細節自然容易迎刃而解。