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▲AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

總統賴清德出訪友邦過境美國關島，於當日時間5日中午出席僑宴，他在致詞時感謝美國的支持讓旅程能順利成行；此外，他特別提到台灣甫在世界12強棒球賽奪冠，比出「胸前」代表台灣的手勢，接著細數台灣過去的「不可能」，「我很謙卑地說，我們打贏美國，雖然我們是兄弟，但球場上就是要靠實力」。賴清德今中午出席僑宴，而這也是他最後一個在關島行程，接著將啟程友邦帛琉，除了僑胞外，包含關島總督伉儷古蕾露、關島議會議長泰拉耶、北馬利安納群島邦帕拉西歐總督、美國在台協會執行理事藍鶯執行、以及北瑪利安納群島參眾議員等人出席。賴清德致詞表示，這是他在今年520上任之後第一次出訪友邦，包括馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國，以及即將前往拜訪的帛琉共和國，並且過境美國夏威夷、關島，要再次感謝美國政府提供安全、尊嚴、舒適、便利的協助，讓此趟出訪得以順利成行。賴清德提到，邀請在場所有的僑胞，用熱烈掌聲感謝美國政府，以及美國在台協會主席羅森柏格、執行理事藍鶯，謝謝他們大力支持，他此趟訪問太平洋三個友邦，與過境兩個美國的地點，跟台灣都有共同的南島語族文化，「我們都是一家人，所以所到之處每一個地方，都可以感受到親切的感情」。賴清德表示，台灣跟三個友邦，及美國過境這兩個地點，還有美國，「我們都是追求自由、民主、人權、自由的普世價值，我們都是擁有共同理想的夥伴，追求世界的和平、人民的幸福」，因此，他所接觸到的每一個人，不管是握手或是擁抱當中，我們都彼此鼓勵，彼此惺惺相惜。賴清德提到，他要特別感謝古蕾露總督伉儷，今天邀請他進入的官邸，大家共同唱起中華民國台灣國歌、美國國歌，以及關島州政府歌曲，「我跟總督見面可以說是一見如故，因為她是護士、我是醫師，我們擁有相同的醫療背景，我們共同承諾要為兩地人民創造更多的福祉，我邀請我們所有鄉親，熱烈掌聲給總督與他的先生」。賴清德說，今天也非常榮幸，代表台灣人民接受關島議會贈送給台灣人民的友好決議文，這是關島議會連續四年都通過的決議文，未來勢必在這個決議文上面，建立台灣跟關島更多更友好的合作，深化彼此的關係，也創造彼此雙方共同的利益。「各位鄉親，我邀請大家，熱烈掌聲給予關島議會泰拉耶議長、巴斯恩副議長，以及議會所有參議員，也請大家站起來，我們給予熱烈掌聲。謝謝他們對台灣堅定的支持，以及給予台灣人民深厚的友誼」，賴清德說。賴清德續指，他在過境夏威夷時，很罕見地接受了夏州議會送的美國國旗、夏州州旗，我也代表台灣人民收下，「我們也給夏威夷州和他們的議會熱烈掌聲」。賴清德提到，不管是在總督官邸唱雙方國歌，或是在關島議會接受友好決議文，或是在夏威夷州接受議會送給他的美國國旗與州政府旗子，都代表台灣與美國深厚的情感，雙方關係堅若磐石，「我相信未來台美關係，只有更加的進步，也促進未來雙方國家民主、和平與更加繁榮」。賴清德提到，台灣非常不容易，從專制獨裁的黑暗年代，走到今天的民主，是亞洲民主的燈塔，「我希望我們全體僑胞，不管你在哪一個地方，我們都要共同承諾，持續深化我們的民主，保護我們的民主，我們絕對不向極權主義低頭」。賴清德表示，台灣的先進半導體佔有率是全世界第一，佔有90%。台灣希望用半導體，協助全球來推動經濟的繁榮發展，這是台灣的使命及寶物。賴清德笑稱，大家也都知道，台灣不是只有半導體，還有棒球，大家應該都知道，「Team Taiwan」、「台灣尚勇！」「我們才剛贏得世界12強棒球比賽的冠軍，其實我要跟大家報告，台灣也不是只有贏得世界12強棒球比賽的冠軍，光是過去一個禮拜，我們就在世界大大小小的比賽贏得超過十個冠軍，包括少棒、桌球、擊劍、棒球、拔河等，請一起為台灣喝采！」賴清德呼籲，希望所有僑胞朋友，不管在哪裡，都要持續關心台灣、支持台灣、對台灣要有信心，「大家想一想，30年前，如果台灣跟人家說，今天我們台灣半導體先進製程要佔世界90%，是世界第一，有誰會相信？沒有人會相信，但我們做到了；為了國家安全，10年前，如果台灣跟國際社會說我們要自己製造潛艦，有誰會相信？但今天，我們做到了」。「1個月前，如果我們跟人家說台灣的國家代表隊要在世界12強比賽贏得世界冠軍，我想也沒有人會相信，但我們也一樣做到了！我很謙卑地說，我們也打贏了美國，雖然我們是兄弟，但球場上就是要靠實力」；語畢，台下的古蕾拍手大笑。賴清德強調，只要大家團結合作，台灣一定可以克服種種困難，跟美國、跟民主陣營在一起，捍衛台灣安全、維護世界和平、造福全世界，台灣這些成就，固然台灣人民貢獻很多，在海外鄉親也貢獻良多，「我邀請今天在場鄉親站起來，讓我與我們的團隊給你們熱烈掌聲」。賴清德提到，今年是台灣關係法立法45週年，也是關島解放日80週年紀念，今年主題是「永世太平」，非常有意義，我代表台灣人民再次感謝美國長期支持，也在「永世太平」的目標之下，跟關島、跟北馬利安群島，以及美國各界共同努力，「我們追求世界民主、和平與繁榮」。