詹皇三分球20投0中後終於進了！洛杉磯湖人當家球星「詹皇」LeBron James，在近期的4場比賽，已經連續19次三分球未命中，今（5）日交手邁阿密熱火，終於在第三節投進外線，避免寫下更難堪紀錄。不過湖人本場比賽，最終以93：134慘輸給熱火，吞下近8場比賽的第6敗，西區戰績排名也一路下滑。
20投0中後終於進了 狂砍29分仍慘輸
詹皇前場交手灰狼的比賽，手感冰冷，全場16投僅4中，包含三分球4投0中，包含前3場的15次出手嘗試，累積19次三分球未命中。雖然詹皇本場首次外線出手再次落空，但在第三節終於命中1顆三分球，解救了自己的外線荒，但巧合的是，此役湖人和熱火的最大差距就是在外線火力。
熱火上半場就展開猛攻，靠著Bam Adebayo拿下14分，以及Tyler Herro攻下的10分，在半場結束取得69：52的領先。進入下半場後，Tyler Herro找回外線手感，外線8投7中，狂砍下21分，讓比賽提早在決勝節前就進入垃圾時間，最終以高達41分的差距擊敗湖人。
在「士官長」Jimmy Butler回歸後，熱火團隊展現高昂氣勢，Tyler Herro攻下全場最高的31分，包含三分球16投9中，而Jimmy Butler也貢獻17分、9籃板、5助攻。湖人方面，詹皇雖然久違命中了三分球，避免追上夏洛特黃蜂Grant Williams的最慘25投0中紀錄，並砍下29分、5籃板、8助攻，仍未能幫助湖人止敗。
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詹皇前場交手灰狼的比賽，手感冰冷，全場16投僅4中，包含三分球4投0中，包含前3場的15次出手嘗試，累積19次三分球未命中。雖然詹皇本場首次外線出手再次落空，但在第三節終於命中1顆三分球，解救了自己的外線荒，但巧合的是，此役湖人和熱火的最大差距就是在外線火力。
熱火上半場就展開猛攻，靠著Bam Adebayo拿下14分，以及Tyler Herro攻下的10分，在半場結束取得69：52的領先。進入下半場後，Tyler Herro找回外線手感，外線8投7中，狂砍下21分，讓比賽提早在決勝節前就進入垃圾時間，最終以高達41分的差距擊敗湖人。
在「士官長」Jimmy Butler回歸後，熱火團隊展現高昂氣勢，Tyler Herro攻下全場最高的31分，包含三分球16投9中，而Jimmy Butler也貢獻17分、9籃板、5助攻。湖人方面，詹皇雖然久違命中了三分球，避免追上夏洛特黃蜂Grant Williams的最慘25投0中紀錄，並砍下29分、5籃板、8助攻，仍未能幫助湖人止敗。