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詹皇三分球20投0中後終於進了！洛杉磯湖人當家球星「詹皇」LeBron James，在近期的4場比賽，已經連續19次三分球未命中，詹皇前場交手灰狼的比賽，手感冰冷，全場16投僅4中，包含三分球4投0中，包含前3場的15次出手嘗試，累積19次三分球未命中。熱火上半場就展開猛攻，靠著Bam Adebayo拿下14分，以及Tyler Herro攻下的10分，在半場結束取得69：52的領先。在「士官長」Jimmy Butler回歸後，熱火團隊展現高昂氣勢，Tyler Herro攻下全場最高的31分，包含三分球16投9中，而Jimmy Butler也貢獻17分、9籃板、5助攻。