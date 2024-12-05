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第三方支付品牌LINE Pay今（5）日以508元的價格正式掛牌上市，早盤股價下殺逾8%，午盤跌幅收斂，於平盤附近上下震盪。LINE Pay今（2024）年前3季獲利表現超越去（2023）年全年，董事長丁雄注展望明（2025）年強攻海外市場，整體表現將優於今年，營收維持雙位數成長。LINE Pay如今在台用戶數突破1270萬，相當於每兩位台灣人，就有一位是LINE Pay用戶；支付據點超過57萬處，完整涵蓋線上線下各大產業支付；用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數衝破800萬張，在台成功奠定高度信賴的品牌地位。LINE Pay收入主要來源為手續費，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%；LINE Pay今年前3季累計營收為新台幣45.92億元，年增32.3％，前3季稅後純益4.79億元，每股賺7.99元。董事長丁雄注表示，今年前3季獲利表現已超過2023年全年，預計2025年表現會比2024年更亮眼，市場空間非常大，觀察公司營收的增長，明年維持雙位數成長是沒有問題的。一直以來在台灣市場樹立成功的策略模式，未來預計加速發展，明年將正式強攻海外市場，複製在台模式，讓跨境交易更上一層樓。LINE Pay現在已進軍韓國，預估在達成相關業績成果後，以此為基礎，擴大至整個東亞市場。證交所董事長林修銘於上市典禮致詞時提到，LINE Pay自2015年成立，至今約近10年的時間，屢創佳績，現已成為超越支付且提供多元功能的平台，這要歸功於其打造的經營與促銷模式，建立金融支付生態系，而其中LINE POINTS更催化了LINE Pay與使用者之間的連結。他提到，台灣的ICT、電子產業傲視全球，證交所近幾年積極致力於推廣新創，LINE Pay是重要的新經濟產業典範，未來期盼LINE Pay讓台灣的資本市場產生更多的價值。LINE Pay今日以510元開出紅盤，最高來到512元價位，隨後股價斷崖式下跌，早盤重挫2至8%，最低下跌至465元。不過，股價在接近午盤時，跌幅收斂，於平盤附近上下震盪，甚至一度翻紅上漲1%以上。LINE Pay於11月25至27日展開申購，吸引超過15萬人登記，凍資約774.19億元創下今年新紀錄，以11月27日收盤價588.88元計算，原本中籤者可望獲利約8萬，然而，在正式掛牌上市後，蜜月行情失靈，若中籤者選擇在此時賣出股票，等同現賠4萬。LINE Pay指出，正式上掛牌牌後，將持續投入各項技術開發，包括導入AI為用戶量身打造專屬優輝、運用AR推動創新支付體驗，並整合各類支付、金融科技應用與行銷資源，優化消費者體驗與各項商店服務；同時將積極開拓全球市場，以增設支付據點、擴大用戶規模、拓展內容及行銷服務，三路並進將LINE Pay生態圈擴大至全球。