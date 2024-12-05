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上週日傳出台北市萬年大樓，有店家自製吉伊卡哇一番賞被發現「最大獎」2支籤直接消失，當下受害者也立刻報警，結果一旁從香港來的遊客看完也傻眼，因為他們前腳才剛抽完，成為受害者之一。北市法務局今（5）日表示，若未正確揭露而有虛偽誤導隱匿情事，主管機關可要求業者改善，未改善者依《台北市消費者保護自治條例》可處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。臉書「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ 資訊分享交流♪」社團中，有網友發出警世文，「上週日晚間6點多，經過萬年四樓的某間抽吉伊卡哇的自製一番賞的店，門口圍了一群人在抽獎，就跟著去湊熱鬧，該店一番賞是戳洞的，然後抽中號碼對應獎品，獎品有娃娃也有小獎卡包。」當時有一位大戶不斷掏錢開抽，吸引了一票人圍觀，許多路人紛紛幫忙加油，結果抽到一半老闆突然表示，「因為你們抽了很多錢了，所以直接把剩的獎項送給你們」，抽獎大戲被迫中止，也讓湊熱鬧的當事人到其他間店家繼續逛。沒想到繞一圈回來之後，卻發現剛才店家出現了警察，一問之下才發現「，偏偏那兩個獎是最貴的，所以抽獎人直接叫警察來」。事發當下現場還有來自香港的遊客，他們更無奈表示：「我們前面也有花錢抽獎的，結果也被騙！」這番遭遇曝光後，也讓百萬網紅Cheap忍不住吐槽，「有夠坑，前面抽的衰爆了」。北市主任消保官楊麗萍表示，業者販售一番賞，應揭露各種獎項名稱、樣式、數量、是否混套以及已抽出與剩餘的獎項及數量。若未正確揭露而有虛偽誤導隱匿情事，主管機關可要求業者改善，未改善者依臺市消費者保護自治條例可處新臺幣２萬元以上10萬元以下罰鍰。楊麗萍表示，一番賞每套籤都有獨立序號，消費者可於消費前核對序號號碼，可避免店家暗中混籤，並要求清點籤數，檢視與籤紙回收表上剩餘數量是否相符、序號是否一致。若業者標示有大獎但卻與實際不符，已涉嫌刑事詐欺，民眾可向警檢單位報案告發，權益因而受損之消費者並可向業者索賠。