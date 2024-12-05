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即將迎接2025年，美國新任總統川普也將就職，對經濟與市場來說勢必比2024年更具挑戰，但「美國優先」預期同時帶來挑戰與機遇，永豐金控仍持續看好美國、日本與台灣的經濟表現，還有受益於全球供應鏈重組的新興國家，預期明年市場將聚焦「1個不變，2個趨勢及2個挑戰」，台股上半年高點有望衝上26800點，並看好AI相關供應鏈、網安資安需求及車用電子，傳產聚焦降息受惠股及優質高息股。至於匯市部分，在預期美元續強之下，明年亞洲貨幣趨貶，新台幣兌美元31.1元起跳，難見「2字頭」。永豐金首席經濟學家黃蔭基分析，2025年1個不變，即在美、歐核心通膨得到控制，持續朝2.0%邁進，美、歐及日本所謂的G3國家央行貨幣政策由限制性轉往中性，持續縮表，回收流動性至合理水準，估美國2025年GDP走溫至2.3%，。歐元區經濟成長率提升至1.1%至於中國房地產持續低迷，若未能提出有效的刺激內需政策，景氣恐有持續下行風險，估成長率將降至4.5%。而台灣受惠於AI商機持續熱絡，在出口、投資雙引擎帶動下，估成長2.96%。至於明年的2個趨勢，即「AI」與「降息」，AI發展仍在早期階段，未來將擴散至資訊應用系統、能源與機器人應用，而算力=耗能，電力需求成長趨勢明確，EPRI預估資料中心未來5年電力需求將複合成長5%。此外，2025年迎來降息趨勢，美國聯準會（Fed）防範通膨復燃，預估只降息2碼，非美國家防範「讓美國再次偉大」（MAGA）衝擊，歐洲及日本央行將降息4碼，韓國、澳洲加入降息行列，台灣預估維持政策利率2%，全年按兵不動。明年另2個挑戰，即「債務」與「通膨」，川普主張全面延長減稅，並祭出「免稅三箭」，2025年財政赤字率恐難縮減至5%以下，國際貨幣基金（IMF）也預估2025年美國公共債務占名目GDP比重將由122%上升至126%。而高關稅、反移民政策的實施，恐讓通膨捲土重來，2025年核心PCE回到3.0%以上，美國Fed的貨幣調控難度提高。而中國則需要推出更有效的刺激政策對抗通縮。也因此，永豐金認為，美股領頭羊，在川普減稅、放鬆監管下，標普500指數上看6500，台股上半年衝高26800點，而在美國關稅政策恐拉抬通膨之下，Fed降息路徑受限，預期美債10年券區間震盪在3.8%至5%，明年美元也將續強，新台幣31.1元起跳，難見「2字頭」。對於明年台股表現，永豐金指出，台股整體上市公司獲利在台積電成長2成的帶動下，預期將成長23%，獲利創高至4.60兆元，EPS來到1410元。資金結構改變，高股息ETF旋風，投信買超8375億勝過外資賣超7258億，改變了過去外資主導的格局。同時，AI浪潮促使各大雲端服務供應商（CSP）的資本支出在2024成長41%，預期2025年將持續擴張20%。要注意的是，企業獲利年增率2025年將從第1季的57%走緩到第4季的17%。2025年台股創高在上半年，建議投資人把握上半年獲利機會。永豐金對行情的預估，以台股2025年獲利預估EPS為1410元計算，台股在過去10年本益比區間在15倍至19倍，對應指數21000點至26800點，而且「台灣尚勇（Premier 12）」是科技產業，2025年目前能見度最高的產業仍是AI相關的供應鏈，預估1Q25在GB200放量，且美國CSP業者資本支出推估仍有20%以上的年增率，包含先進製程、CoWos、ASIC、ODM、測試需求、載板、Switch都將受惠，商機皆仍有高雙位數增長。不僅如此，AI相關供應鏈無論就能見度與成長性仍是最高，另可留意因AI崛起所帶動的網安資安需求。還有，車用電子的滲透率持續提升，可關注車用電子的復甦回升時機。傳產族群投資則可聚焦2大類股，永豐金表示，一是降息受惠股，一是優質高息股。在降息受惠股方面，美國消費對利率敏感度高，預期降息後，可望激勵零售如服飾、鞋子的需求。品牌廠重視ESG規範，台灣代工廠商產地多元佈局且符合ESG規範，製鞋供應鏈於品牌廠的滲透率可望進一步攀升帶動接單續揚。在高息股部分，聚焦供需結構正向的優勢企業，以價值佈局運輸貨櫃及航空產業。