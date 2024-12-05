大谷翔平成X上「最熱門球員」！日籍球星大谷翔平，季末宣布轉戰大聯盟豪門洛杉磯道奇後，就已經吸引眾多粉絲，沒想到一路帶隊拿下國聯西區冠軍，最終甚至在轉隊首年就拿下世界大賽冠軍，佔盡各大媒體版面。根據日本媒體報導，社群平台X統計的數據出爐，大谷翔平成為「最常被提及」的棒球員，並且道奇陣中就有4人擠進前10名。
失去二刀流光環 依然是球迷焦點
由於右手肘手術，大谷翔平本季失去「二刀流」優勢，但專注打擊的他，從六月開始找回手感，不僅全壘打數量隨之節節攀升，同時也專心衝刺盜壘數。在9月20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄。
更重要的是，在旅美7年後首度闖入季後賽，就一路幫助道奇過關斬將，接連通過分區系列戰、國聯冠軍戰，最終在世界大賽擊敗紐約洋基，迎接總冠軍王冠的加冕。根據日本媒體《東京體育》報導，如此戲劇性的故事，讓他成為X平台上最常被提及的球員，緊追在後的是紐約洋基的「法官」Aaron Judge以及近期相當熱門的Juan Soto。
此外，前10名中就有4位是道奇球員，分別是第4名的「自由人」Freddie Freeman、第8名的山本由伸還有第9名的「西語老師」Teoscar Hernandez。值得一提的是，棒球數據網站《Baseball Reference》也統計了該網站一年的球員瀏覽量排名，第一名依然是大谷翔平，且瀏覽時間高達370萬分鐘，以天計算的話為2581天，數據相當驚人。
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由於右手肘手術，大谷翔平本季失去「二刀流」優勢，但專注打擊的他，從六月開始找回手感，不僅全壘打數量隨之節節攀升，同時也專心衝刺盜壘數。在9月20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄。
更重要的是，在旅美7年後首度闖入季後賽，就一路幫助道奇過關斬將，接連通過分區系列戰、國聯冠軍戰，最終在世界大賽擊敗紐約洋基，迎接總冠軍王冠的加冕。根據日本媒體《東京體育》報導，如此戲劇性的故事，讓他成為X平台上最常被提及的球員，緊追在後的是紐約洋基的「法官」Aaron Judge以及近期相當熱門的Juan Soto。
此外，前10名中就有4位是道奇球員，分別是第4名的「自由人」Freddie Freeman、第8名的山本由伸還有第9名的「西語老師」Teoscar Hernandez。值得一提的是，棒球數據網站《Baseball Reference》也統計了該網站一年的球員瀏覽量排名，第一名依然是大谷翔平，且瀏覽時間高達370萬分鐘，以天計算的話為2581天，數據相當驚人。