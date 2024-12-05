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▲日籍球星大谷翔平，在洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍後，開心和隊友噴香檳慶祝，並在記者會上感謝妻子田中真美子的支持，並喊話明年將會繼續努力。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平成X上「最熱門球員」！日籍球星大谷翔平，季末宣布轉戰大聯盟豪門洛杉磯道奇後，就已經吸引眾多粉絲，沒想到一路帶隊拿下國聯西區冠軍，最終甚至在轉隊首年就拿下世界大賽冠軍，佔盡各大媒體版面。由於右手肘手術，大谷翔平本季失去「二刀流」優勢，但專注打擊的他，從六月開始找回手感，不僅全壘打數量隨之節節攀升，同時也專心衝刺盜壘數。更重要的是，在旅美7年後首度闖入季後賽，就一路幫助道奇過關斬將，接連通過分區系列戰、國聯冠軍戰，最終在世界大賽擊敗紐約洋基，迎接總冠軍王冠的加冕。此外，前10名中就有4位是道奇球員，分別是第4名的「自由人」Freddie Freeman、第8名的山本由伸還有第9名的「西語老師」Teoscar Hernandez。