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▲中山女高學生發出連署書，要求學校捍衛學生名譽與學習環境。

▲中山女高學生發出連署書，要求校長道歉、澄清說明，校方給學生交代。

奧運桌球金牌選手馬龍隨中國師生團訪台，第一站前往中山女高參訪，受到女學生歡迎包圍，被中國網媒戲稱有如「唐僧進盤絲洞」，間接影射學生們是蜘蛛精。對此，中山女高學生共同發生連署書，強烈要求學校捍衛學生名譽與學習環境，同時要求校長應主動出來道歉澄清，維護學生清白，對於詆毀學生報導、貼文、留言，校方也應給予警告並積極備案。馬英九基金會邀請馬龍隨中國7所大專院校、共40名師生訪台，馬龍參訪中山女高時，受到校內學生熱烈歡迎，遭中國社群媒體譏諷，形容中山女高為盤絲洞，間接將女學生比喻成蜘蛛精，引發師生不滿。對此，中山女高學生於昨（4）日發出連署書給校長及學校高層表示，中國參訪團訪完後，網路上出現許多損害學校及學生的報導和言論，要求學校應對此事有更積極作為，並提出3點關注點，包含媒體報導中，學生的臉暴露在新聞中，是否有隱私安全疑慮，另對新聞發酵使學生遭受不了解內幕的人詆毀；此事發生與校方潦草決定、動線、各計畫籌備不足，造成學生躁動而被媒體報導造成負面影響，使民眾對學生有誤會；校方應嚴厲檢討內部並反省，確保不會有學生再受傷害。同時，該連署書也強調校方不該有任何逃避行為，希望校長主動出來道歉、澄清說明，以維護學生清白，校方共同承擔校長行為，對學生有交待，而不是一份草草答覆就希望平息學生不滿。此外，針對任何外來人員參訪，校方都應有更完整計畫，如提早告知學生外人參訪、規劃動線，以及學生該注意的區域，並訂好雙方規範。至於網路詆毀學生的報導、貼文、留言，校方則應給予警告並積極備案。除了學生發出連署書外，中山女高學生家長會也在昨日晚間發出聲明，提出4點訴求，包含1.向馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式的政治操作所利用；2.對於引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，將採取法律行動，堅決捍衛學生權益；3.要求學校正式說明事件的來龍去脈及校方處置方式，並提供學生必要的關懷與心理輔導；4.未來安排此類交流活動時，須審慎評估，制定更嚴謹的管制流程，防止類似情況再度發生。