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台中市發生國小學生用樂樂球棒打老師，隔天警察到學校直接帶走孩子，到派出所製作筆錄、移送少年法庭事件。高中公民教師黃益中接受《NOWnews今日新聞》採訪時透過佛教故事提醒家長，若過度溺愛小孩，孩子走上歧途就來不及了。台中市議會教育文化委員會召集人李中2日質詢時指出，今年3月26日，台中市中區某國小上體育課，老師和學生發生爭執，老師出手壓制小朋友，小朋友則拿手上海綿製的樂樂球棒反擊老師。隔日老師認為小朋友的道歉不夠誠意，竟打電話到派出所報案，接著兩名警員將小孩帶到派出所、在沒任何大人陪同下製作筆錄、移送少年法庭。該名列席議會的校長當場道歉、表示願意承擔，強調老師沒壓制學生、是警察主動帶走小孩的，此時市長盧秀燕聽不下去，主動站起來說「即使是警察主動帶走，學校也應該要阻止」，盧秀燕強調她非常痛心，孩子事後道歉，代表已經知道錯了，老師還不放手，這是最壞的教育示範！她激動的說「我們不是說要教孩子認錯嗎？你要教他、他已經認錯了，為什麼老師還不放手、還報警呢？這是非常錯誤的教育示範、非常不適任的老師。」3日則坦言太早下結論，應該先了解前因後果，向該老師致歉。據教育部「112年校園安全及災害通報事件」數據統計，其中「校園暴力與偏差行為事件」高達27511件，「管教衝突」高達4,582件。其中，國小「暴力與偏差行為事件」9370件，占各教育階段總數34%，國小「管教衝突事件」2053件占各教育階段總數44.8%。黃益中認為，師生衝突通報事件變多，是因為現在不能壓案，都需要通報，確保雙方當事人權益，但數字無法反映近年來師生衝突變化的趨勢，不過現今師生關係確實比以前差。對於本次事件，黃益中指出，本來已經結束了，雙方也和解，但家長還是要認為教師管教不當，才會透過議員質詢抖出這件事，顯然師生關係問題大，家長要讓老師難看。黃益中進一步指出，依照法律規定，老師可以讓學生走少年法庭，只是教育單位不會輕易搬出法律，還是輔導管教優先，如果老師已經報警，就表示事態嚴重，學校輔導管教沒有辦法處理，必須要讓犯錯的少年知道國家還是有法律的存在警惕孩子，避免日後發生更嚴重的事態，「他將來殺人道歉就沒事了嗎？」孩子是家長的寶，黃益中身為家長能理解，但他也說，孩子到學校是團體生活，如果覺得自家孩子最棒就自學，團體生活有規範要遵循，不能隨心所欲，教師的立場就是維持團體生活規範，家長是很重要的角色，要配合教師共同規範，相信家長也不希望孩子被養成土霸王、無法無天，最後作奸犯科，就要好好管教，引導孩子走向正途。黃益中引述佛教故事，「有一個母親溺愛孩子，孩子長大後犯罪惹上殺身之禍，最後請求能再吸吮母奶一次，卻咬下母親乳頭，怪罪母親溺愛放縱沒教好自己」，警剔家長若過度溺愛小孩，孩子若是走上歧途就來不及了。