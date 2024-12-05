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▲▼朱玓說詐騙集團為了獲取民眾信任，還找來張惠妹、伍佰等大咖歌手唱尾牙。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）

▲詐騙集團刊出伍佰等歌手的表演照片，博取民眾信任。（圖／取自Financial.org網站）

▲吳宗憲承認自己參加過詐騙集團尾牙。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）

曾在「天下第一檢」台北地檢署黑金專組任職檢察官的朱玓，近日在節目《小明星大跟班》爆料刑案內幕。她說曾有一間規模不小的投資詐騙集團，為了獲取民眾信任，竟找來歌手張惠妹、伍佰等人參加尾牙活動，藉此造勢；最後集團遭起訴，不法吸金超過10億元。對此，主持人吳宗憲也分享，自己同樣上當過，受邀參加尾牙，到了才發現該公司可能是詐騙集團，但他還是硬著頭皮唱了，掀起討論。朱玓在節目上分享，曾有一名新加坡男子來台成立詐騙吸金公司，集團名叫富南斯，主打高科技AI選股噱頭，吸引民眾砸錢、拉下線入會，一年不法吸金高達10億台幣，相當可觀。朱玓更說該集團為了吸引民眾信任，「他們尾牙請到張惠妹、伍佰，還有去贊助F1賽車」，讓不少單純的受害者都上當。朱玓表示，目前該集團的相關案件還在持續上訴中，她認為現在的量刑已經算和緩的了，但被判刑最重的人還沒坐牢就死亡，等於都沒為自己的惡行負到責任。該集團首腦則是被通緝中，朱玓苦嘆：「所以這個案件其實後續我看都還有得吵的咧」。吳宗憲聞言也說自己之前同樣曾被詐騙集團找去參加尾牙活動，但不是主持而是唱歌，他最後唱了一首《有夢你會紅》，還被老闆拉上去講話；吳宗憲說自己也不知道該講什麼，只祝福大家出入平安，他也無奈喊冤：「我去才知道啊，要不然怎麼辦？你來了不表演嗎？」而關於富南斯集團的案件，2018年也曾有報導指出，英國天后級藝人Jessie J、台灣歌手張惠妹、謝金燕、伍佰等人，都參加過他們的跨國表演活動，但當時說法的並非尾牙，而是開幕活動，和朱玓的爆料似乎有些出入。