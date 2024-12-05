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第三方支付品牌LINE Pay今（5）日以508元的價格正式掛牌上市，明年將正式強攻海外市場，公司整體表現將優於今年，營收維持雙位數成長。不過，LINE Pay為何選擇在台灣上市？董事長丁雄注表示，台灣是起點，也是LINE Pay成長的地方，盼將上市所創造出的效益，注入台灣的資本市場。LINE Pay服務始於日本，轉帳、支付等功能於2014年正式在LINE 中上線，隔（2015）年3月，LINE公司在台設立「連加網路商業股份有限公司」，由其專營LINE Pay，進行第三方支付業務，如今成立約達10年的時間，表現亮眼，屢創佳績，成為超越支付且提供多元功能的平台。LINE Pay為何選擇在台灣上市？丁雄注指出，台灣是起點，也是LINE Pay成長的地方，所以團隊認為，應該要將上市所創造出的效益，注入台灣的資本市場，一路以來將亮眼成過與台灣用戶、投資人、合作夥伴一同分享。LINE Pay現在的收入主要來源為手續費，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%；LINE Pay今年前3季累計營收為新台幣45.92億元，年增32.3％，前3季稅後純益4.79億元，每股賺7.99元。丁雄注表示，今年前3季獲利表現已超過2023年全年，預計2025年表現會比2024年更亮眼，市場空間非常大，觀察公司營收的增長，明年維持雙位數成長是沒有問題的。一直以來在台灣市場樹立成功的策略模式，未來預計加速發展，明年將正式強攻海外市場，複製在台模式，讓跨境交易更上一層樓。LINE Pay現在已進軍韓國，預估在達成相關業績成果後，以此為基礎，擴大至整個東亞市場。